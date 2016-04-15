بالصور.. مدير أمن الغربية يتفقد خدمات تأمين المسجد الأحمدى بطنطا

تفقد اللواء نبيل عبد الفتاح مساعد وزير الداخلية مدير أمن الغربية خدمات تأمين منطقتى ساحة المسجد الأحمدى والصارى بطنطا، ووجه باتخاذ إجراءات أمنية مشددة، أثناء احتفال أتباع الطرق الصوفية بمولد الرجبى الخاص بالعارف بالله السيد البدوى.

وعمل حرم أمن وقيام الخدمات المعينة على الحواجز المرورية على الشوارع المؤدية الى المسجد بإحكام السيطرة على دخول وخروج السيارات، والتفتيش الدقيق للمترددين على المسجد خلال الاحتفال ورفع كافة الإشغالات والقمامة والسيارات المتروكة بمحيط المسجد ونشر الأكمنة ودوريات وسيارات الشرطة، ونقاط التفتيش بالمنطقتين، وذلك لمنع أى عارض من شأنه تعكير صفو الاحتفال بالمولد.

كما تفقد مدير أمن الغربية ميدان المحطة والسكة الحديد وتقابل مع اللواء حسام خليفة -نائب مدير الأمن واللواء احمد عبد الوهاب مساعد المدير للأمن العام, والعميد محمد السروجى مأمور قسم أول طنطا العميد مهند أبو ليمون رئيس قسم المرافق والعميد طارق أبو الدهب - وكيل إدارة المرور وضباط (المرافق -المرور -المباحث).

وتفقد الخدمات الأمنية المنتشرة بالمراكز والأقسام بالاشتراك مع قوات من الأمن المركزى برئاسة ضباط وقوات الأمن بالمرور على الميادين والشوارع الهامة لضبط كل ما يخل بالأمن العام، وتنشيط جميع الخدمات وضبط من يخالف القانون وعرضه على النيابة.

وقام مدير أمن الغربية بتوعية الضباط والأفراد بالظروف الراهنة والظهور بمظهر لائق وحسن معاملة المواطنين واحترام حقوق الإنسان، وعدم التجاوز وضبط النفس وتنفيذ القانون بكل حزم وحسم.

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