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تقرير رسمى: الاحتلال الإسرائيلى اعتقل مليون فلسطينى منذ عام 1967

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تقرير رسمى: الاحتلال الإسرائيلى اعتقل مليون فلسطينى منذ عام 1967 تقرير رسمى: الاحتلال الإسرائيلى اعتقل مليون فلسطينى منذ عام 1967

>قال تقرير صادر عن هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادى الأسير الفلسطينى، اليوم الجمعة، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلى اعتقلت منذ عام 1967 نحو مليون مواطن ومواطنة.

وأضاف التقرير الذى تم إصداره لمناسبة يوم الأسير الفلسطينى الذى يصادف بعد غد، أنه منذ بداية انتفاضة الأقصى وحتى اليوم، اعتقل الاحتلال أكثر من 90 ألف مواطن، بينهم 11 ألف طفل، ونحو 1300 امرأة، و65 نائبًا ووزيرًا سابقًا، وأن المحاكم الإسرائيلية أصدرت قرابة 15 ألف قرار اعتقال إداري.

وذكر تقرير هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادى الأسير أن عدد الأسرى فى سجون الاحتلال لهذا العام بلغ 7000 أسير، بينهم 70 أسيرة، تحتجزهم سلطات الاحتلال فى 22 سجنا ومركز توقيف وتحقيق إلى جانب معتقلى "عتصيون" و"حوارة".

وأفاد التقرير بأن الاحتلال اعتقل منذ شهر أكتوبر الماضى نحو 4800 مواطن منهم نحو (1400) طفل وقاصر غالبيتهم من محافظتى القدس والخليل، وجاء تصعيد الاعتقالات مترافقا مع الاعتداءات الإسرائيلية المستمرّة على حُرمة المسجد الأقصى، موضحا أن الاعتقالات التى يشنها الاحتلال بحق أبناء الشعب الفلسطينى شملت كافة فئاته، من أطفال وشبان وشيوخ وفتيات وأمهات وزوجات ومرضى ومعاقين وعمال وأكاديميين ونوابا فى المجلس التشريعى ووزراء سابقين وقيادات سياسية ونقابية ومهنية وطلبة جامعات ومدارس وأدباء وصحفيين وكتاب وفنانين.

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