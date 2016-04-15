إصابة سيدة فى انفجار سيارة مفخخة أمام مبنى وزارة الخارجية فى عدن

>أصيبت سيدة واحدة على الأقل، إثر قيام مجهولين بتفجير سيارة مفخخة كانت تقف بالقرب من مبنى وزارة الخارجية، بحى ريمى بمديرية المنصورة بعدن .

وذكرت صحيفة عدن الغد أن الانفجار الذى وقع بعد صلاة الجمعة تسبب فى حدوث حالة من الذعر بين المصلين وتصاعدت أعمدة الدخان من موقع الانفجار وهرعت سيارات الاسعاف.

وأوضح سكان المنطقة أن أحد الأشخاص وصل بالسيارة إلى المكان وقام بركنها وغادر لتنفجر بعد ذلك... ووصلت قوة من الجيش والأمن إلى المكان وقامت بمحاصرته .

ومن ناحية أخرى نقلت الصحيفة عن مصدر أمنى فى شرطة عدن قوله إنه تم القبض على أجنبيين حاولا الدخول إلى مدينة عدن اليوم، فى الأربعينات من العمر وكانا قادمين من مدينة المكلا بحضرموت وحاولا الدخول إلى مدينة عدن وتم إنزالهما من الحافلة ونقلهما إلى الحجز للتحقيق معهما وكانا يحملان هويات مزورة وهما فرنسيان الجنسية من أصول عربية.

وعلى جانب آخر، قامت قوات الجيش والأمن فى محافظة لحج جنوب اليمن اليوم بحملة عسكرية لتطهير المحافظة من عناصر تنظيم القاعدة ونجحت فى السيطرة على مدينة الحوطة عاصمة المحافظة وقامت بتطهير مركز ومحيط المحافظة ونشرت القوات على مداخل و تقاطعات مدينة الحوطة وأصبحت آمنة .