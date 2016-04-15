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بالفيديو.. 3 تمارين سهلة لتنشيط الجسم والتخلص من دهون الفخذين والأرداف

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بالفيديو.. 3 تمارين سهلة لتنشيط الجسم والتخلص من دهون الفخذين والأرداف بالفيديو.. 3 تمارين سهلة لتنشيط الجسم والتخلص من دهون الفخذين والأرداف
فوائد التمارين الرياضية لا تقتصر على تخسيس الجسم، ولكنها أفضل وسيلة لحماية الجسم من الأمراض ولا يشترط خبراء الرياضية الصحية ممارسة تمارين شاقة، ولكن فقط الحركات التى تجدد الدورة الدموية وتعيد للجسم نشاطه.

وفى السياق نشر الموقع الأمريكى "جود هاوس"، تقريرا مؤخرا كشف فيها عن 3 تمارين يمكن ممارستها فى المنزل باستخدام كرة القدم وبحركات بسيطة تستطيع تنشيط جسمك والتخلص من المتراكمة فى الفخذين والذراع والصدر، ومن خلال الفيديو التالى تستطيع التدريب على هذه التمارين وممارستها بسهولة مرتين فى الأسبوع لمدة تتراوح بين 3 و5 دقائق لكل تمرين.

تمارين للفخذين..


> يكون بإمساك الكرة بين اليدين وثنى الركبتين بزاوية 45 درجة والوقوف على القدمين إضافة إلى ثنى منطقة الوسط ويبدأ التمرين، بتبادل النط والوقوف على أحد القدمين عن طريق تحريك اليدين إلى الجانب اليسار والوقوف على القدم اليسرى مع رفع القدم اليمنى من على الأرض ومتابعتها بنفس الحركة على الجانب والقدم الأخرى، وتستمر هذه الحركات المتتالية لمدة 3 دقائق.

تمارين منطقة الأرداف..


>قف ممسكا بالكرة بين يديك وثبتها فى منطقة الوسط مع ثنى الكوعين ثم قف على أطراف القدمين وبينهما مسافة متوسطة وابدأ فى الهرولة الثابتة على أطراف القدمين لشد عضلات الأرداف والتخلص من الدهون المتراكمة فيها.

تمارين الذراعين والصدر..


>نقف على القدمين مع ثنى الركبتين والبدء فى ثنى ورفع القدم اليسرى عن الأرض وفردها إلى الخلف مع فرد الذراعين إلى الأمام وتكرار ذلك 10 مرات ثم الانتقال إلى القدم الأخرى وتنفيذ نفس الخطوات.

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