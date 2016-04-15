وكيل صلاح يوضح حقيقة ' فسخ تعاقده مع روما '

نفى رامي عباس وكيل أعمال محمد صلاح لاعب روما إمكانية فسخ تعاقده مع فريق العاصمة الإيطالية بسبب الأزمة مع مصر على خلفية مقتل جيوليو ريجيني.

وكانت لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان الإيطالي قد ألزمت الفرق الإيطالية في الدرجة الأولى والثانية برفع لافتات تطالب بكشف حقيقة مقتل ريجيني في مصر.

وانتشرت أنباء في الأيام الأخيرة حول رغبة صلاح في فسخ تعاقده مع روما بسبب عدم موافقته على رفع تلك اللافتة التي تطالب بكشف الحقيقة في مقتل ريجيني.

وكتب وكيل أعمال صلاح على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قائلا:"صلاح سعيد جدا في روما".

وأكمل"وكل التقارير التي تشير إلى رغبته في فسخ تعاقده مع النادي غير حقيقية على الإطلاق".