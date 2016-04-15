أخطاء المكياج الشائعة وكيفية إصلاحها

مهما كنت جيدةً ومحترفةً في وضع المكياج فقد تواجهين بالتأكيد بعض المشاكل أثناء تطبيقه، ولعل السبب الأساسي في هذا الأمر يرجع إلى بعض الأخطاء الشائعة والتي قد تقعين فيها وأنت لا تدرين.

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تعرفي أكثر على دليل "سيدتي نت" لأكثر أخطاء المكياج شيوعًا في عالم المكياج وكيفية إصلاحها:



1. رسم العين بالكحل الثقيل:

قد تشعرين بأنّ رسم العين بالكحل الثقيل ذهاباً وإياباً سيساهم في زيادة جاذبية عينيك. ولكن على العكس تمامًا. فهذا الأمر قد يؤدي إلى إذابة الكحل تحت عينيك وسيلانه وتلطيخ منطقة أسفل عينيك باللون الأسود. وللتغلب على هذه المشكلة قومي باختيار قلم كحل جيد النوعية لتتمكني من رسم عينيك بسلاسة دون الإكثار من كتل الكحل على العين. وإذا شعرت ببعض التلطيخ أسفل عينيك عليك استخدام قطنة نظيفة مبللة بقطرات من مزيل المكياج.

2. أحمر الشفاه :

هل لاحظت يومًا بأنّ أحمر شفاهك كان مثالياً ولكنه تحول بعد تناول أحد الأطعمة إلى أحمر شفاه ملطخ وغير مستو!! ماذا ستفعلين في هذه الحالة، وكيف ستتمكنين من إصلاحه؟ عليك بتكنيك بلسم الشفاه. كل ما عليك فعله هو الحرص على وجود بلسم الشفاه في حقيبتك دائمًا، ثم قومي بهذا التكنيك:

• ضعي بلسم الشفاه حول شفاهك. "فهذه الخطوة ستمكنك من إزالة أحمر الشفاه بسهولة"

• امسحي شفتيك والمنطقة المحيطة بها لإزالة أحمر الشفاه باستخدام منديل ناعم.

• وأخيرًا ضعي أحمر الشفاه مرةً أخرى.

3. وضع الكثير من أحمر الخدود:

إنّ عملية الإكثار من أحمر الخدود الأحمر أو البرونزي بطريقة دائرية على الخدود أصبحت من الصيحات القديمة البالية. ولعلاج هذه المشكلة قومي بغمس فرشاة الخدود الخاصة بك في مسحوق أبيض أو شفاف، ثم ضعيها على وجنتيك لإزالة اللون الزائد. كما يمكنك استخدام إسفنجة رطبة ووضعها على خدودك لسحب اللون الزائد.

4. ظلال العيون اللامعة:

عند وضعك لظلال العيون اللامعة قد تواجهك مشكلة انتشار اللمعان في جيع أنحاء وجهك. ولعلاج هذا المشكلة استخدمي إسفنجةً رطبة مع القليل من الكريم المرطب واضغطي على بشرتك برفق لإزالة اللمعان.

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