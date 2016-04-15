روبيرتو كافالي سلسلة عطور "عود" عربية أصيلة

"روبيرتو كافالي" Roberto Cavalli مصمّم مبدع لعالم يفيض ترفاً وسحراً. شاء قدره أن يلتقي بأغلى خلاصة في عالم العطور وأكثرها تعقيداً، فوُلدت مجموعة عطور "عود" Oud. تقدّم هذه السلسلة الفريدة من العطور أروعَ الروائح الشرقية من خلال رؤية المصمّم وأسلوبه المتميّز الذي يعجز أحد عن تقليده.

للعود رائحة فريدة. هو ليس خشباً عادياً وإنّما عبير مركّز لنفحات متباينة، بدءاً من اللمسة الجلدية التي امتاز بها عطر "عود إديشن" Oud Edition الأصلي، وصولاً إلى البعد الأكثر شاعرية الذي ظهر في عطر "تايغر عود"Tiger Oud

Oud Edition

تميّز عطر "روبرتو كافالي جولد إيدشن" Oud Edition Roberto Cavalli بتركيبته من أفخر مكوّنات العطور. فمقدّمته غنية بالعذوبة والإشراق مع نفحات الزعفران الآسرة، وتمهد الطريق بأناقتها أمام النفحات الخشبية والقوية لخشب العود الشاعري - المكوّن الذهبي في عالم العطور العربية. وأخيراً، تبرز قاعدته بعبق البخور العميق الذي يضفي لمسة غموض ناعمة على العطر.

Tiger Oud

يفوح من مقدّمة العطر المشرقة أريج الورد النابض بالحياة الذي يلفت الانتباه ويوقظ الحواس. ثمّ تذوب هذه المقدّمة الجذابة تدريجيّاً لتكشف عن قلب يعبق بنفحات خشب العود العميقة والفوّاحة. شذاه فريد حقّاً يجمع نسمات الخشب الغنيّة مع النفحات الحيوانيّة، مما يمنح عطر "تايغر عود" Tiger Oud العمق والترف والجاذبيّة المطلقة. أمّا القاعدة فتتجلّى بنفحة من خشب الصندل الدافئة والمخمليّة في سمفونيّة مبهرة من الروائح.

وتجسّد قارورة "تايغر عود" Tiger Oud شخصيّة العطر في أبهى صورها. فأناقتها تعبّر عن شاعريّة العطر. لونها البنّي الغنّي فيه تجسيد واضح لنفحته الوسطى المميّزة، وتزيّن العنقَ طبعة النمر التي يشتهر بها "روبيرتو كافالي" Roberto Cavalli عالميّاً. كما تلمّح إلى وجه عطر "تايغر عود" Tiger Oud الجريء والشغف الذي يخفيه خلف مظهره الأنيق والمنمّق. ويُكلّل الغطاء تاج ذهبي يحمل حرفَي اسم المصمّم "روبيرتو كافالي".

Oud Al Qasr

العطر الأخير في ثلاثية عطور العود فيبرز وجهاً آخر لهذا المكوّن الاستثنائي مع نفحة جلدية خفيفة.

هذا ما يجعل رائحة "عود القصر" Oud Al Qasr غامضة. فالتعطر به يشكل علامة للنبالة والرقي. إنّه مفتاح القصر، حصن المرء الداخلي.

ومن وحي مجموعة "عود" Oud، تستمد قارورتا عطر "عود القصر" Oud Al Qasr وعطر "روبيرتو كافالي" Roberto Cavalli الأصلي تصميمهما الانسيابي والغطاء المألوف، كعلامة ذهبية للتميّز. ويعطي اللون الأرجواني الداكن لمحة عن نبل العطر، فهو أيضاً رمز للتوازن بين اللونين الأحمر والأزرق، وبين الشاعرية والأناقة. كما يزيّن هذا اللون خطوط طبعة النمر الشهيرة التي تزخرف عنق القارورة. علاوة على ذلك، تتألّق العلبة المترف بنفس اللون الأرجواني الملكي، فيتباين بصورة بديعة مع البرشامات الذهبية وشعار "روبيرتو كافالي" Roberto Cavalli المنمّق.