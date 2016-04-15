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بالصور.. انتهاء79%من الأعمال المدنية و71%من الهيدروميكانيكية بقناطر أسيوط

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بالصور.. انتهاء79%من الأعمال المدنية و71%من الهيدروميكانيكية بقناطر أسيوط بالصور.. انتهاء79%من الأعمال المدنية و71%من الهيدروميكانيكية بقناطر أسيوط
صرح المهندس حسين جلال المهندس المقيم بمشروع قناطر أسيوط الجديدة، بأن نسبة التنفيذ بمشروع قناطر أسيوط الجديدة بلغت 79،20% من قيمة الأعمال المدنية، وحوالى 71% من قيمة الأعمال الهيدروميكانيكية، بالإضافة إلى نزح ما يزيد عن 195,2 مليون م3 حتى الآن، باستخدام أنظمة وآبار التجفيف بالموقع، وصب الأعمال الخرسانية بمختلف مكونات المشروع.

وبلغ إجمالى ما تم صبه أكثر من 366,159 ألف م3 من إجمالى كميات الخرسانة، وتم الانتهاء من صب الخرسانة المسلحة لبلاطة الكوبرى العلوى على محاور 17-18-19-20، كما تم صب الخرسانة المسلحة لبلاطة الكوبرى العلوى من محور رقم 1 وحتى محور رقم 7، ورفع كمرات الكوبرى العلوى سابقة الصب على فتحتى الهويس، والبغلة 18 -19، وتم صب الخرسانة المسلحة للوحدات الأربع بمحطة الكهرباء، وجار الصب فى المفيض الشرقى حيث تم صب الفتحتين 7- 8.

وأضاف جلال لليوم السابع أنه تم الانتهاء من عدة أعمال بمشروع قناطر أسيوط الجديدة، ومنها الانتهاء من عمل الحمايات الدائمة داخل حفرة الإنشاء فى بعض المناطق وأمام المفيضين الغربى والشرقى، والانتهاء من أعمال الحماية أمام محطة الكهرباء وعمل اختبارات عزل للكابلات الكهربائية لبوابة المفيض (7) وتركيب وحدة الكهرباء ووحدة الهيدروليك لبوابة المفيض أيضا، والانتهاء من الكمرات الثانوية للكوبرى العلوى أعلى المفيض الغربى.

كما تم رفع وتركيب كمرات الكوبرى العلوى سابقة الصب على محورى 18-19 أعلى الأهوسة الملاحية، وجار صب الخرسانة المسلحة لأعمدة الدور الأرضى بالمبنى الإدارى، وأيضا صب الخرسانة المسلحة للهويس وأعمال الردم حول المنشآت وأعمال دق الستائر المعدنية خلف الفيض الغربى وأعمال التكريك بجزيرة بنى مر. وكذلك أعمال حماية الميول بها، وأرنكة الميول بالبر الأيمن، كذلك جار تركيب توصيلات الكهرباء ومواسير الهيدروليك للهويس رقم (1) وحاجز السفن.

مشروع-قناطر-اسيوط-الجديدة---(1)

مشروع-قناطر-اسيوط-الجديدة---(2)

مشروع-قناطر-اسيوط-الجديدة---(3)

مشروع-قناطر-اسيوط-الجديدة---(4)

مشروع-قناطر-اسيوط-الجديدة---(5)

مشروع-قناطر-اسيوط-الجديدة---(6)

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