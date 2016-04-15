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عرض مسرحي للمكفوفين في مهرجان «مسرح الجنوب» بالأقصر

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عرض مسرحي للمكفوفين في مهرجان «مسرح الجنوب» بالأقصر عرض مسرحي للمكفوفين في مهرجان «مسرح الجنوب» بالأقصر

مراسل«ONA»:

فوجئ جمهور المسرح الأقصرى المتابعين لفعاليات المهرجان المسرحي الأول لشباب الجنوب في دورته الاولي، بوجود فرقة مسرحية من المكفوفين، تشارك بتقديم العرض المسرحي «حلم يوسف» لمدرسة النور للمكفوفين بأسيوط  .

واشاد الجمهور الذي حضر العرض بالعرض المسرحي،وظلوا يصفقون للفرقة لمدة ربع ساعة، تشجيعا لفريق العرض الذي أثبت كفاءة مسرحية كبيرة رغم إعاقته التي لم تمنعه من التحرك بحرية على خشبة المسرح .

العرض بطولة حسين محمد عبد الصبور ، أية محمد عبد الصبور ، حسن احمد حسن ، جرجس سيدهم ، أسماء على فواد ، هدير محمود عبد الصبور ، المنتصر بالله طلعت ، إسراء موسى ، سمر جمال ، رانيا محمد  أشعار حسام عبد العزيز ، موسيقى والحان عبد المنعم عباس ، ديكور وملابس حمدي قطب، ومن تأليف بهيج إسماعيل ، ومن إخراج محمود عيد .

يذكر أن، المهرجان المسرحي الأول لشباب الجنوب برئاسة الناقد الفني هيثم الهوارى يقام بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة في الفترة من 13 : 17 ابريل الحالي وبرعاية الهيئة العامة لقصور الثقافة وصندوق التنمية الثقافية .

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