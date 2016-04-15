وصول أول غواصة يابانية إلى أستراليا منذ الحرب العالمية الثانية

وصلت غواصة تابعة لقوة الدفاع الذاتي اليابانية، إلى ميناء سيدني الأسترالي اليوم الجمعة، لأول مرة في تاريخ البلدين منذ الحرب العالمية الثانية، للمشاركة في التدريبات الثنائية مع عدوها السابق.

وتم إرسال الغواصة “هكوريكا” من طراز “سوريو” مع المدمرات “يوميجيري” و”اسكايوكي” من أجل اجراء تدريبات عسكرية مشتركة كانت تعقد منذ 2009.

> وقالت وزارة الدفاع الاسترالية في بيان –نقلته صحيفة جابان تايمز على موقعها الإلكتروني- إن هذه المناورات هي فرصة لتطوير وتعزيز العلاقات الثنائية البحرية من خلال ممارسة المهارات البحرية وتحسين مستويات التوافق بين القوات البحرية لبلدينا. وهذه هي الفرصة الأولى لإجراء مناورات قبالة ساحال سيدني ومن المتوقع أن تركز التدريبات على الحرب المضادة للغواصات”.

> وسوف تسمح المناورات للجيش الاسترالي باتخاذ نظرة عن كثب على الغواصة سوريو قبيل قرار الحكومة الاسترالية بإبرام اتفاقية شراء 12 غواصة جديدة بمبلغ 50 مليار دولار استرالي لتحل محل غواصات كولينز الاسترالية القديمة.

> ونفى مصدر بقوة الدفاع الذاتي اليابانية كون الزيارة محاولة للتأثير على عملية تقديم العطاءات، ولكن لم يلاحظ أنه كان هناك فرصة جيدة لطوكيو لاظهار التوافق بين الحليفين.

> ويرى محللون أن اليابان هي المرشح الاوفر حظا في سباق ثلاثي مع فرنسا وألمانيا لبناء أسطول الجديد لأستراليا.

> وقال ايوان جراهام، مدير برنامج الأمن الدولي في معهد لوي في سيدني، أن الزيارة فرصة ممتازة لتسليط الضوء الغواصة سوريو اليابانية التي تتمير بقدرة بعيدة المدى وخصائص أداء أخرى.

> جدير بالذكر أن أستراليا خاضت الحرب العالمية في جانب “الحلفاء” الذي كان يعادي دول المحور (ألمانيا النازية وإيطاليا الفاشية واليابان)، وخاضت تنمي علاقاتها الأمنية مع اليابان في الأونة الأخيرة.