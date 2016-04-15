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#ليلة_الأبطال - جوارديولا يتحدث عن مواجهة أتليتكو مدريد

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#ليلة_الأبطال - جوارديولا يتحدث عن مواجهة أتليتكو مدريد #ليلة_الأبطال - جوارديولا يتحدث عن مواجهة أتليتكو مدريد

(إفي): قال مدرب بايرن ميونيخ، بيب جوارديولا، يوم الجمعة إنه يعلم "كم هو جيد وخاص" فريق أتليتكو مدريد، بعدما أسفرت القرعة عن مواجهة بين الفريقين الألماني والإسباني في نصف نهائي دوري الأبطال الأوروبي.

وصرح جوارديولا "أعلم كم هو جيد وخاص أتليتكو. سنحتاج في المباراتين لكامل التركيز طوال الـ90 دقيقة".

وقال إن أتليتكو يلعب بعقلية مدربه دييجو سيميوني وإن ملعب فيسنتي كالديرون "يعد الأفضل من ناحية الأجواء في أوروبا".

ومن المقرر أن يقام لقاء الذهاب بين الروخيبلانكوس والبافاري في فيسنتي كالديرون بالعاصمة الإسبانية في 27 من الشهر الجاري، على أن يستضيف أليانز آرينا في ميونخ لقاء العودة في الثالث من مايو.

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