ليلة_الأبطال - زيدان: بنزيمة متأثر للغاية بسبب ما حدث

(إفي): كشف المدير الفني لريال مدريد، الفرنسي زين الدين زيدان، يوم الجمعة أن اللاعب كريم بنزيمة تأثر بعد قرار عدم استدعائه مع منتخب فرنسا خلال بطولة أمم أوروبا المقبلة، لذا فإن الملكي سيسعى لأن "يبث الثقة" في نفس اللاعب.

وفي تصريحات أدلى بها خلال مؤتمر صحفي قبيل مباراة الريال أمام خيتافي في الجولة الـ33 من الليجا، قال زيدان "لقد تحدثت مع بنزيمة عن هذا الأمر وهو بدوره تحدث مع من اتخذوا قرار عدم استدعائه".

وأضاف "لن أتدخل في هذه الأمور، كل ما يمكنني قوله هو ان اللاعب متأثر وحزين لأنه كان يرغب في المشاركة في أمم أوروبا بفرنسا".

ويرى زيدان أن ما عليه فعله لكي يحافظ اللاعب على مستواه مع الميرينجي هو "بث الثقة في نفسه لكي يواصل ما يقدمه بشكل جيد. لن أعلق على القرار".

وتحدث زيدان عن مواطنه الآخر أنتوني جريزمان الذي يعتقد أنه سيحل محل بنزيمة في قائمة منتخب فرنسا خلال "يورو 2016"، قائلا "جريزمان لاعب يقوم بالأمور بنحو جيد جدا وأدائه رائع مع فريقه الجميع يعرفون أن أمم أوروبا بطولة بالغة الأهمية.. من الصعب الوصول إلى نهائيات البطولة. بالطبع سأكون مشجعا قويا لفرنسا كالعادة. آمل أن ألعب دورا كبيرا".