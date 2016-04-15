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بسبب دجلة.. مالودا يفعل ما لم يحققه منذ 6 سنوات

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بسبب دجلة.. مالودا يفعل ما لم يحققه منذ 6 سنوات بسبب دجلة.. مالودا يفعل ما لم يحققه منذ 6 سنوات

سجل فلوران مالودا للمرة الثالثة على التوالي بقميص وادي دجلة في الدوري المصري. فهل تعلم أخر مرة نجح فيها الجناح الفرنسي في فعل ذلك؟

دجلة يواجه للمقاصة في لقاء مؤجل من الجولة الـ22 بالدوري المصري.

مالودا سجل أول أهدافه في الدوري المصري بقميص دجلة في مرمى إنبي. ثم سجل للمرة الثانية على التوالي في مرمى اتحاد الشرطة. قبل أن ينجح يوم الجمعة في تسجيل هدفه الثالث على التوالي.

وتعود أخر مرة نجح فيها مالودا في تسجيل بثلاث مباريات إلى أغسطس عام 2010.

وقتها سجل مالودا بقميص تشيلسي ثنائية في مرمى ويست بروميتش ألبيون ثم

هدف في شباك ويجان وثالث أمام ستوك سيتي. وهي أخر مرة نجح فيها الفرنسي بالتسجيل في ثلاث مباريات على التوالي.

ومع تشيلسي أيضا في شهر مايو من 2009 نجح في التسجيل في شباك فولام ثم أرسنال ثم بلاكبيرن على التوالي.

ولم ينجح مالودا في التسجيل بثلاث مباريات على التوالي لفريقه في أي دوري أخر، على الرغم من تسجيله 3 أهداف متتالية بقميص ليون ولكن وقتها غاب عن أحدى المباريات للفريق الفرنسي بسبب استدعائه مع منتخب فرنسا.

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