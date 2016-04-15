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المرصد السورى: الغارات الجوية على حمص السورية تشتد وإلغاء صلاة الجمعة

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المرصد السورى: الغارات الجوية على حمص السورية تشتد وإلغاء صلاة الجمعة المرصد السورى: الغارات الجوية على حمص السورية تشتد وإلغاء صلاة الجمعة

>قال المرصد السورى لحقوق الإنسان، وطبيب فى مدينة حمص إن الغارات الجوية التى يشنها الجيش السورى قصفت مواقع تسيطر عليها قوات المعارضة شمالى، المدينة لليوم الثانى على التوالى، مما أجبر السلطات على إلغاء صلاة الجمعة للمرة الأولى، خلال نصف عام.

وذكر المرصد أن مدينة الرستن فى شمال المحافظة تعرضت لعدة غارات كما تعرضت للقصف أيضا عدة بلدات وقرى قريبة وألقت طائرات الهليكوبتر براميل متفجرة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وجاء القصف بعد أن بدأت الأمم المتحدة محادثات سلام فى جنيف فى الوقت الذى هدد تصاعد القتال فى حلب اتفاق وقف الأعمال القتالية الذى أبرم فى فبراير شباط.

وقال الطبيب محمد الشمسى من حمص إن رجلا وطفلا قتلا فى الرستن. وقال إن الضربات قصفت نفس المنطقة التى استهدفتها الطائرات الروسية يوم 30 سبتمبر وهو أول يوم فى حملتها فى سوريا.

وقال المرصد السورى الذى يتخذ من لندن مقرا له إنه يعتقد أن الطائرات السورية لا الروسية هى التى نفذت الضربات الجوية على حمص اليوم الجمعة .

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