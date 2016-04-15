بالصور.. تسليم القضاة المشرفين على الانتخابات بدائرة عكاشة مظاريف الاقتراع

بدأت اللجنة العليا للانتخابات، بمحافظة الدقهلية، منذ قليل، فى تسليم مظاريف بطاقات الاقتراع الخاصة بانتخابات دائرة طلخا ونبروه، ولوازم الانتخابات اللوجستية.

وتسلم ما يزيد عن 190 قاضيا، مهام عملهم، حيث يوجد بالدائرة 174 لجنة فرعية، يشرف عليها 174 قاضيا، ووكيل نيابة عامة، ونيابة إدارية، و15 قاضيا وعضو نيابة، للحفظ واللجان العامة، وذلك بمقر اللجنة العليا للانتخابات بمجمع محاكم المنصورة.

وقال المستشار عبد الحميد همام رئيس محكمة المنصورة الابتدائية، ورئيس اللجنة العليا للانتخابات، إن القوات المسلحة تقوم حاليا بتأمين الفنادق، والتى يقيم بها القضاء والمستشارين أعضاء النيابة، والمكلفين بإدارة والإشراف على العملية الانتخابية، وسيتم تسليم المظاريف عصر اليوم، وذلك فى تأمين القوات المسلحة أيضا.

وأضاف "همام": سيتم الفرز داخل كل لجنة فرعية، وسيتم إعلان النتيجة، وجمعها ومراجعتها فى مدينة طلخا، باعتبارها المركز الرئيس للدائرة، وسيخوض الانتخابات 16 مرشحا فقط.

يذكر أن محافظة الدقهلية شهدت غضبة شعبية، وثار الآلاف من أبناء دائرة توفيق عكاشة، بمركزى طلخا ونبروه، ضد لقائه بسفير إسرائيل بالقاهرة، الذى وصفوه بالخيانة والعمالة، ونظموا ضده عدة وقفات احتجاجية، ووصل الأمر لتنظيم حملة أسموها تمرد لسحب الثقة منه، وإسقاط عضويته فى البرلمان، خلال الأيام الماضية، وأعلن مجلس النواب على إثرذلك إسقاط عضويته ليصبح المقعد شاغرا، وتضم الدائرة 3 مقاعد يشغلها بسام فليلفل نائب مستقل، وفؤاد بدراوى نائب مستقل، وفى انتظار إعلان النائب الفائز بالمقعد الثالث بعد الانتخابات المقرر انعقادها يوم السبت 16أبريل.

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