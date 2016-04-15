أفضل أطعمة الطفل المصاب بالسكر..اعرفها وخليه يمارس رياضة عشان ياكل حلوى

أكدت الدكتورة عبير عاطف العشماوى أستاذ الغدد الصماء والسكر فى الأطفال بكلية طب قصر العينى أن التغذية الصحية وممارسة الرياضة مهمة جدا للأطفال المصابين بالسكر من حيث مساعدتهم على التكيف مع المرض والتغلب عليه.

وقالت الدكتورة عبير خلال مشاركتها فى المؤتمر السنوى العاشر للجمعية المصرية للسكر والغدد الصماء فى الأطفال إن تغذية الأطفال المصابين السكر ليست تغذية خاصة وإنما تغذية صحية للأطفال من نفس العمر فلدينا وجبة الإفطار والغداء والعشاء والوجبات الخفيفة بين الوجبات موضحة أهمية أن تكون الأغذية صحية بنفس نسب الأغذية الصحية لجميع الناس حيث يجب أن يتناول جميع الأطفال الإفطار المحتوى على البروتينات والنشويات والخضروات الطازجة كأن يكون مثلا عبارة عن فول وعيش بلدى وسلطة خضراء أو أن يكون "بيض وجبنة بيضاء وكوب من اللبن".

وأشارت أستاذ الغدد الصماء والسكر إلى ضرورة أن يأخذ الطفل الأنسولين قبل ذهابه للمدرسة التى يجب أن يخضع فيها لنظام غذائى حسب سنه ونشاطه ويجب أن تشمل الوجبة المدرسية أغذية صحية ويمكن أن يشترى الطفل كأصحابه بعض الحلوى ولكن فى حدود معقولة حسب الاتفاق مع الطبيب وحسب قراءات السكر التى يجب أن يقاس باستمرار خلال اليوم مؤكدة على أن الطفل المصاب بالسكر يمكن أن يأكل حلوى أو شيكولاتة ولا تضر صحته مع ممارسة الرياضة موضحة أن الرياضة هامة جدا لأطفال السكر لأنها تزيد حساسية الجسم للأنسولين وتجعل الجسم يبنى عضلات أكثر من الدهون وهذه العضلات تعمل على خفض نسبة السكر فى الدم وبالتالى مواجهة مضاعفات السكر.

وأوضحت الدكتورة عبير أن الرياضة تحسن من الحالة النفسية للطفل وهذا بدوره يساعد على ضبط السكر وتنظيم حياة المريض وأوقاته ولكن يجب مراعاة قياس السكر قبل ممارسة الرياضة وإذا كان ممارسة الرياضة سيزيد عن الساعة يجب أن يتناول طفل السكر وجبة تحتوى على النشويات ويضبط جرعة الأنسولين حسب نوعية ومدة الرياضة وأثناء الرياضة بحيث يمكنه تناول بسكويت بالتمر مع المشروب الرياضى وهو عبارة عن كوب مياه ونصف ليمونة وملعقتين عسل نحل.

وأكدت أنه يمكن أن يضاف إليه أى نكهة ويمكن تناول كوب من عصير برتقال بأن يتم وضع نصف كوب عصير برتقال ونصف كوب ماء عليه وبعد الرياضة وخلال ساعتين لعمل عضلات وتعويض ما فقدته العضلات من جليكوجن علية بتناول وجبة بروتينات ونشويات كان يتناول ساندوتش من الفول أو البيض أو كوب لبن مع موزه باعتباره من الأشياء المفيدة جدا لاحتوائه على البوتاسيوم والذى يعمل على الاحتفاظ بالعضلات سليمة ومنع الإحساس بالتعب.

وقالت الدكتورة عبير: يمكن تناول طفل السكر ساندويتش بيض مع جبن أو أرز وفراخ وسلطة ويجب قياس السكر بعد ممارسة الرياضة كما يجب قياس السكر كل أربع ساعات لمدة 24 ساعة لتجنب الانخفاض فى السكر ومعالجته السريعة وذلك فى أول مرتين لممارسة الرياضة موضحة أنه يجب أن يتناول قطعة من الحلوى أو الشيكولاتة أثناء ممارسة الرياضة ولكن بحدود معقولة.

ولفتت أستاذ الغدد الصماء والسكر إلى أنه فى مدارسنا لا تقاس نسبة السكر، موضحة أن هناك طرقا حديثة تجنب الطفل الشكشكة المستمرة بالأجهزة الحديثة.

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