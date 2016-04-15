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قمر تنعي والدتها

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الجمعة 15-04-2016 14:39

فقدت الفنانة قمر والدتها التي فارقت الحياة عن عمر 48 عاماً. وقامت قمر بنعيها والدتها عبر حسابها الرسمي على "إنستقرام"، وكتبت في رثائها" هيدا أصعب اليوم .وين تركتيني ورحتي يا نور عيوني يا ماما. اللهم يا من يغفر الذنوب إلا أنت إغفر لأمي مغفرة من عندك وإرحمها إنك أنت الغفور الرحيم ( إنا لله وإنا إليه راجعون).
يُشار الى أن الفنانة قمر من مدينة طرابلس وسيصلى على جثمان والدتها، بعد صلاة ظهر اليوم الجمعة 15 نيسان/أبريل، في منطقة الميناء، ويتم تقبل العزاء في بيت العائلة في الميناء طرابلس على مدار يومين، ومن بعدها تعلن قمر عن اليوم الذي تستقبل فيه المعزين في بيتها في العاصمة بيروت.

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سيدتي