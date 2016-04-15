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لهذا السبب رفضت هذه الممثلة حلق شعرها

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الجمعة 15-04-2016 14:45

أفصحت الممثلة الشابة ولاء عزام عن السبب الذي دفعها لعدم حلق شعرها في مسلسل " خاتون " وهو الأمر الذي أدى لاعتذارها عن العمل وحلت مكانها الفنانة الشابة جيانا عنيد التي قامت بحلق شعرها من أجل الشخصية التي تؤديها في العمل .
وأكدت ولاء أن سبب اعتذارها عن ذلك هو ارتباطها بأعمال اخرى وبالتالي لا تستطيع التخلي عن شعرها .
وكانت ولاء اعتذرت عن المشاركة بالجزء الجديد من مسلسل " باب الحارة " وذلك بسبب صعوبة تنسيق مواعيد التصوير مع أعمال اخرى تشارك بها وهي " عطر الشام " و " ايام لا تنسى " و عدة لوحات من مسلسل بقعة ضوء .

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سيدتي