ما حقيقة اعتزال كافين هارت؟

أعلن النجم الأمريكي كافين هارت Kevin Hart أنه قد يعتزل مهنته كـكوميدي إلى الأبد.

وذكرت وسائل إعلام أمريكية أنّ النجم البالغ من العمر 36 عاماً قد صرّح، أثناء وجوده في مسرح CinemaCon في لاس فيغاس الأمريكية، بأنه يفكر في الاعتزال، إذ قال: "لا أعلم إن كنت سأعود يوماً وأقوم بنفس الشيء مجدداً"، موضحاً أن جولته الأخيرة "What Now" هي الجولة التي اختتم بها مسيرته التمثيلية/الكوميدية.

وحتى اللحظة، لم يوضح هارت سبب هذا القرار المفاجئ، الذي لم يرضِ شخصاً واحداً من جمهوره الكبير.

ويعتبر هارت من أشهر نجوم الـ"Stand Up Comedy"، وهو أول كوميدي في العالم تَنفذ تذاكر عرضه بالكامل.

يُذكر أنّ جولة "What Now" كانت عبارة عن جولة دعائية لفيلم كافين هارت الكوميدي المقبل "Kevin Hart: What Now".

