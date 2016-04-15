كيف ستتعامل جفرا يونس مع الأمور بعد وفاة والدها؟

تتابع الفنانة السورية جفرا يونس تصوير مشاهدها في الجزء الثاني من مسلسل " العراب " و الذي يحمل مسمى " تحت الحزام " للمخرج حاتم علي .

وتؤدي جفرا نفس الشخصية التي أدتها في الجزء الأول وهي " جيدا " ابنة " أبو عليا " وعنها قالت : " سيفشل زواجها في الجزء الثاني. بينما هي لا تزال متعلقة بأبيها وسنرى كيف ستتعامل مع الأمور في ظل إمساك أشقائها بمقاليد الأمور كافة بعد وفاة والدها " .

كما أنهت جفرا تصوير دورها في مسلسل " الندم " للمخرج الليث حجو حيث تؤدي شخصية " رشا " وهي مدرسة اللغة العربية وتعيش في منطقة عشوائية بسيطة بينما تعيش قصة حب مع الكاتب " عروة " الذي يؤدي دوره محمود نصر .