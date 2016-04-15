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نيللي كريم تنافس رسمياً على جائزة مهرجان كان

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الجمعة 15-04-2016 15:45

كشفت القائمة الرسمية والنهائية للأفلام المشاركة في المسابقة الرسمية للدورة الـ69 لمهرجان كان السينمائي ، عن مفاجأة سارة للنجمة نيللي كريم بعد اختيار فيلمها "اشتباك" للعرض في المسابقة الرسمية في قسم "نظرة ما" كأول فيلم مصري يترشح لمنافسات المهرجان منذ 4 أعوام.

يذكر أن الدورة المقبلة من المهرجان ستقام في الفترة من 11 وحتى 22 مايو المقبل، بمدينة كان الفرنسية ، وكان آخر فيلم مصري شارك في المسابقة الرسمية كان "بعد الموقعة" من بطولة منة شلبي .

فيلم "اشتباك" من بطولة نيللي كريم وهاني عادل وطارق عبد العزيز وأحمد مالك ومن سيناريو وحوار خالد دياب ومحمد دياب، ويقوم بإخراجه محمد دياب في ثاني تجاربه الإخراجية بعد فيلمه "678" الذي تناول فيه قضية التحرش الجنسي ، وسيخوض المنافسات مع 16 فيلماً من سنغافورة وفرنسا والأرجنتين واليابان وروسيا وأمريكا.

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