بالصور: بعد فشل حياتهن العاطفية نجمات نجحن في مصادقة الأسود

اقتناء المشاهير للحيوانات الأليفة يبدواً طقساً من طقوس التعبير عن حياة الأضواء والشهرة والنجومية، وقديماً اعتدنا ارتباط النجوم الذكور بالكلاب القوية، وظهور الجميلات من نجمات الإغراء مع القطط الجميلة، ولكن الزمان اختلف ... فنجمات الفن الآن لا يقبلن بأقل من ملك الغابة الأسد.

والمثير أن أغلبهن نجحن فى ترويض الأسود بينما فشلن في ترويض الرجال.

ترويض الأسود بالحب

النجمة نيللي كريم غيّرت صورة بروفايلها على حسابها الموثق بموقع إنستغرام لتصبح صورتها مع الشبل الصغير الذي يقيم معها منذ اعلان طلاقها رسمياً، وأعادت نشرة صورة لها برفقة الشبل وعلقت عليها برسالة منحت متابعيها درساً جديداً في تقويم سلوك البشر بالحب، وعلقت على صورتها مع الشبل الوديع قائلة: كان مخيفا، ولكن بعد يوم واحد من الحب والرعاية تحول لطفل وديع الحب يمكن أن يروّض النفوس المخيفة.

قمر تدخل مملكة القوة

الفنانة اللبنانية قمر عانت كثيراً من قهر الرجال ولكن حظها أسعد مع الأسود فقد نشرت مجموعة صور جديدة من أحدث جلسة تصوير خضعت لها على عبر صفحتها الشخصية بموقع "انستجرام" وعلقت على الصور قائلة: "في مملكة القوّة لا نصادق غير الأسود"، وقد ارتدت خلال الجلسة زي نمر وظهرت في الصور قريبة جدًا من الأسد.

الأسد يخاف من صابرين

الفنانة المصرية صابرين بدأت حياتها الفنية بأدوار الفتاة المسكينة الرومانسية، وبعد تقديمها دور أم كلثوم تغيرت لتصبح المرأة القوية، وقد شاركت جمهورها عبر صفحتها الشخصية بموقع "إنستقرام"، بصورة لها برفقة ابنها علي، وهما يلهوان مع شبل صغير، وعلقت على الصورة قائلة: "شوفتوا صديقي العزيز اللي شاركني في فيلم الماء والخضرة والوجه الحسن كبر شوية"،أضافت : " مش عارفه مين اللي خايف من مين بس علي ابني مسيطر".

أسد واحد لا يكفي شهد الكويتية

تربية الحيوانات المفترسة في بعض الدول الخليجية أمر معتاد، ولكن غير المعتاد أن تتواجد فنانة حامل برفقة أسد ونمر وقرد بجلسة تصوير عائلية، وهذا ما فعلته النجمة الكويتية الشابة شهد في جلسة تصوير قبل استقبال مولودها الأول، حيث قامت بنشر صور على حسابها بموقع "تويتر" وهي بشهرها السابع وتضع يدها على بطنها، بينما تحمل على قدميها نمر وعلى كتفيها قرد، و زوجها يداعب الأسد، وعلقت:كلش مو خايفه من الأسد والنمر في سابع نومه والقرد ضائع بالطوشه!، للعلم هم مطعمين و نضاف ودكتوري يدري..ماكو شي وسخ عندنا.

أضافت :في بيتنا الغابوي أسد ابيض و نمر و قرد جيبون و صدقوني عاجبني الوضع.

أسد وثعبان فى أحضان آيتن عامر

النجمة آيتن عامر لها تاريخ مع الحيوانات القاتلة، بعدما نشرت حصاد جولتها للتسوق في لندن قبل اتمام مراسم زفافها، وكانت المفاجأة صورتها مع شبل كبير استرخى تماماً بين أحضانها، وبدا وكأنه مستسلم لفتنتها، وتكرر الأمر مع ثعبان كبير طوق عنقها وكأنه معطف من الجلد الفاخر لا غير!!

ميريام كلينك مع حبيبها الأسد

العارضة اللبنانية المثيرة ميريام كلينك لم تروّض الشبل الصغير لينام تحت قدميها كبقية النجمات، وإنما أجبرته على لعب الكرة معها، وقامت بنشر مقطع فيديو مثير يكشف كيف تعتني بحبيبها الأسد في منزلها، كما نشرت صورة لها عبر حسابها بموقع إنستغرام وهي مستلقية لمداعبة الصغير وعلقت عليها قائلة: أقضي وقتاً ممتعاً مع حبيبي.

القائمة تضم أيضا الاعلامية الشهيرة ريا أبي راشد والنجمة السورية رنا الأبيض والمصرية الشابة إيمي طلعت زكريا.

النجمات تخلين عن القطط الأليفة والكلاب المسلية، ويبدو أن مهمتهن في ترويض الأسود أنجح بكثير من تجارب أغلبهن مع ترويض الرجال.

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