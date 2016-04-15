هل سيجمع الصيف المقبل أهم نجوم تركيا في عمل واحد؟

يحاول الكاتب والسيناريست التركي أحمد أوميت أن يجمع أهم ثلاثة نجوم أتراك في فيلم سينمائي روائي بوليسي طويل.

النجوم هم كينان أميرزالي أوغلو و تاتليتوغ وأركان بيتككايا، ولم يدل أي من النجوم الثلاثة بأي تصريح حول الفيلم للصحافة، التي لا تزال تتساءل عن حقيقة هذا المشروع.

وسبق وأن اجتمع الفنانان كينان أميرزالي أوغلو وكيفانش تاتليتوغ درامياً، عندما ظهر كيفانش تاتليتوغ ضيف شرف الموسم الثاني من "إيزيل" بدور عنيف مناقض لأدواره الرومانسية السابقة لتحدي نفسه كممثل، وتلبية لطلب كينان الذي تربطه به من سنوات علاقة صداقة طيبة ومتينة، وكثيراُ ما يشاهدان معاً يتابعان مبارايات فريق (غلطة سراي) التركي.