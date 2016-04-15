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ضبط 3 أصحاب مخابز لتجميعهم 2 طن دقيق بلدى مدعم بقصد الإتجار ببنى سويف

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ضبط 3 أصحاب مخابز لتجميعهم 2 طن دقيق بلدى مدعم بقصد الإتجار ببنى سويف ضبط 3 أصحاب مخابز لتجميعهم 2 طن دقيق بلدى مدعم بقصد الإتجار ببنى سويف
تمكنت وحدة مباحث بمديرية أمن بنى سويف اليوم، الجمعة، من ضبط ثلاثة أصحاب مخابز لتجميعهم 2 طن دقيق بلدى مدعم بقصد الإتجار بها فى السوق السوداء.

وضبطت الحملة التى قادها المقدم دكتور محمد محفوظ، رئيس مباحث التموين، "مصطفى .م.ع " – 47 سنة صاحب مخبز بلدى بمدينة الواسطى، لتجميعه 300 كيلو دقيق بلدى بقصد البيع فى السوق السوداء، وتحرر له المحضر رقم 6746 لسنة 2016 جنح مركز الواسطى.

وتم ضبط "أحمد .م.أ" -40 سنة صاحب مخبز بلدى فى مدينة الواسطى لتجميعه 200 كيلو دقيق بلدى بقصد بيعها فى السوق السوداء، وتحرر له المحضر رقم 6748 لسنة 2016 جنح مركز الواسطى.

وضبط "عاطف .ب.م " -45 سنة، صاحب مخبز بلدى ببندر الواسطى لتجميعه طن دقيق بلدى داخل المخبز بغرض بيعها فى السوق السوداء، وتحرر له المحضر رقم 6752 لسنة 2016 جنح مركز الواسطى.

تم التحفظ على المضبوطات وتحرير المحاضر اللازمة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.


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