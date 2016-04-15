بالأسماء محافظ المنوفية يوافق على فتح 9 مخابز جديدة بـ6 مراكز

وافق الدكتور هشام عبد الباسط، محافظ المنوفية، على إنشاء 9 مخابز جديدة لإنتاج الخبز البلدى المدعم بالقرى والمناطق المحرومة بنطاق المحافظة وتوابعها.

وتضم هذه الموافقات مخبزين بلدى نصف إلى ملدن لمركز شبين الكوم لكلا من المواطن مصطفى أحمد على حسن بقرية ميت خاقان، والمواطن محمد سعيد السيد جابر الرغى بقرية البتانون، 2 مخابز بلدى نصف إلى ملدن لمركز أشمون لكل من المواطن عاطف سمير محمد محمد بقرية شطانوف، المواطنة أميمة فرحات أحمد محمود بقرية صراوة، 2 مخابز بلدى نصف إلى ملدن لمركز منوف لكل من المواطن أحمد محمد عبد العاطى طعيمة بقرية هيت، ونقل مخبز المواطن عبد العاطى السيد أحمد الكردى بقرية فيشا الكبرى بنفس منطوق الرخصة الحالية بعد تجهيز المخبز بالمعدات وإجراء المعاينة عليه للتأكد من استيفائه للاشتراطات مع منح المخبز إجازة شهرين للتجهيز والنقل واستخراج الرخصة.

ووافق عبد الباسط على مخبز بمركز قويسنا للمواطن نبيل البيومى أحمد البيومى، ومخبز بمركز تلا للمواطن عطية حسب المتولى حسب الله بقرية بابل، ومخبز بمركز بركة السبع للمواطن أمام عبد العليم سالم السيد رضوان بقرية أم صالح.

جدير بالذكر أنه يتم صرف حصص من الدقيق البلدى 82% لتشغيل هذه المخابز بعد التقدم لمديرية التموين والتجارة الداخلية بكل المستندات، وذلك بعد التأكد من استيفاء هذه المخابز لاشتراطات المخابز البلدية المستجدة من حيث المساحة والارتفاع وطول السير وكامل التجهيزات بمعرفة لجنة المعاينات بمديرية التموين والتجارة بالمحافظة.

ووجه عبد الباسط كل الوحدات المحلية بالسير فى إجراءات ترخيص هذه المخابز لتخفيف العبء عن المواطن المنوفى وتقديم خدمات مميزة له بتوفير جميع السلع بأسعار مخفضة وتشجيع الاستثمار داخل المحافظة .



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