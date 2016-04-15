محافظ مطروح: استمرار تسجيل طلاب التعليم المفتوح بجامعة القاهرة والامتحانات بمطروح

أكد اللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح، فى تصريحات صحفية اليوم الجمعة، استمرار نظام تسجيل طلاب كليات التعليم المفتوح بجامعة القاهرة، عن طريق فرع جامعة الإسكندرية بمطروح، وتأديتهم الامتحانات بالمحافظة وذلك بعد التنسيق بين فرع جامعة الإسكندرية بمطروح ومركز التعليم المفتوح بجامعة القاهرة لتذليل وإنهاء كافة العقبات والإبقاء على استمرار التسجيل وأداء الامتحانات بمطروح.

جاء ذلك بعد صدور تعليمات من مركز التعليم المفتوح بجامعة القاهرة بإلغاء تسجيل وتأدية طلاب مطروح امتحاناتهم بمحافظاتهم على أن يكون التسجيل والامتحانات فى محافظة الإسكندرية مما كان يشكل عائقا أمام الطلاب خاصة السيدات والفتيات، مع بُعد المسافة وارتباط معظمهم بوظائفهم وبالتقاليد الاجتماعية، وهو الأمر الذى يتسبب فى حرمان الكثيرين، من الارتقاء بمستواهم التعليمى خاصة وأن معظمهم يعمل فى وظائف حكومية وسعيهم للارتقاء بمستواهم التعليمى والوظيفى.

وقال الدكتور محمد أباظة رئيس فرع جامعة الإسكندرية بمطروح، أنه سيبدأ من غداً السبت، استقبال طلاب مطروح بكليات التعليم المفتوح جامعة القاهرة، بمقر جامعة الإسكندرية فرع مطروح للتسجيل فى الفصل الدراسى الحالى.

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