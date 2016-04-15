أخبار عاجلة

8 الصبح - سألنا الشباب .. هل تقبل تتجوز بنت بنفس أخلاقك ؟؟؟ .. إجابات صادمة وواحدة من الشباب ! -
8 الصبح - من داخل الإدارة العامة للمرور .. تعرف على الأحوال المرورية على معظم المحاور الرئيسية -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية ومعدلات درجات الحرارة .. ونصيحة اليوم عن "فوائد الكاري" -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس .. أهم الأخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية بالأمس -
اشتباكات عنيفة بين متظاهرين وقوات الأمن في فنزويلا -
بالفيديو| الدخلاوية يعدون أغنية لفرح مؤمن زكريا -
بالفيديو| أبو ريدة: حل اتحاد الكرة سيحدث فراغا لن يتحمله أحد -
رين الدين زيدان: لا أضمن وجودي مع الريال الموسم المقبل -
توتنهام يطارد تشيلسي على صدارة الدوري الإنجليزي بفوز كبير على واتفورد -
بالفيديو.. داعية إسلامي: الزواج في بعض الأحيان يكون حراما -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

محافظ مطروح: استمرار تسجيل طلاب التعليم المفتوح بجامعة القاهرة والامتحانات بمطروح

Google+ Print
محافظ مطروح: استمرار تسجيل طلاب التعليم المفتوح بجامعة القاهرة والامتحانات بمطروح محافظ مطروح: استمرار تسجيل طلاب التعليم المفتوح بجامعة القاهرة والامتحانات بمطروح
أكد اللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح، فى تصريحات صحفية اليوم الجمعة، استمرار نظام تسجيل طلاب كليات التعليم المفتوح بجامعة القاهرة، عن طريق فرع جامعة الإسكندرية بمطروح، وتأديتهم الامتحانات بالمحافظة وذلك بعد التنسيق بين فرع جامعة الإسكندرية بمطروح ومركز التعليم المفتوح بجامعة القاهرة لتذليل وإنهاء كافة العقبات والإبقاء على استمرار التسجيل وأداء الامتحانات بمطروح.

جاء ذلك بعد صدور تعليمات من مركز التعليم المفتوح بجامعة القاهرة بإلغاء تسجيل وتأدية طلاب مطروح امتحاناتهم بمحافظاتهم على أن يكون التسجيل والامتحانات فى محافظة الإسكندرية مما كان يشكل عائقا أمام الطلاب خاصة السيدات والفتيات، مع بُعد المسافة وارتباط معظمهم بوظائفهم وبالتقاليد الاجتماعية، وهو الأمر الذى يتسبب فى حرمان الكثيرين، من الارتقاء بمستواهم التعليمى خاصة وأن معظمهم يعمل فى وظائف حكومية وسعيهم للارتقاء بمستواهم التعليمى والوظيفى.

وقال الدكتور محمد أباظة رئيس فرع جامعة الإسكندرية بمطروح، أنه سيبدأ من غداً السبت، استقبال طلاب مطروح بكليات التعليم المفتوح جامعة القاهرة، بمقر جامعة الإسكندرية فرع مطروح للتسجيل فى الفصل الدراسى الحالى.

بالفيديو والصور.. محافظ مطروح يفتتح مركز شباب "أم الرَخَم"

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
بالفيديو| الدخلاوية يعدون أغنية لفرح مؤمن زكريا

بالفيديو| الدخلاوية يعدون أغنية لفرح مؤمن زكريا

بالفيديو| أبو ريدة: حل اتحاد الكرة سيحدث فراغا لن يتحمله أحد

بالفيديو| أبو ريدة: حل اتحاد الكرة سيحدث فراغا لن يتحمله أحد

بالفيديو.. داعية إسلامي: الزواج في بعض الأحيان يكون حراما

بالفيديو.. داعية إسلامي: الزواج في بعض الأحيان يكون حراما

بالفيديو| جابر القرموطي يترك الهواء متجها إلى إثيوبيا

بالفيديو| جابر القرموطي يترك الهواء متجها إلى إثيوبيا