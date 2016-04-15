مصرع شخص وإصابة 2 آخرين في حادث إنقلاب سيارة بطريق إدفو مرسى علم

لقى شخص مصرعه وأصيب اثنين آخرين، في حادث انقلاب سيارة في طريق ادفو مرسى علم.

وتلقى مأمور مركز شرطة ادفو، بلاغًا بانقلاب سيارة ووجود متوفى ومصابين، وبالإنتقال لموقع الحدث، تبين أنه أثناء سير سيارة ” بدون لوحات معدنية “ربع نقل ماركه ” تويوتا “، أنفجر الإطار الأمامي الأيسر للسيارة فاختلت عجله القيادة، مما أدي إلي انقلابها علي جانب الطريق ونشوب الحريق بها وأسفر الحادث عن وفاة قائد السيارة متأثراً بإصابته، وتم نقله لمشرحة مستشفي ادفو العام و اثنين آخرين.

وتم رفع آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية، والتحفظ على السيارة لحين صدور قرار بشأنها، وكُلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة وظروفها وملابساتها .