تقرير في الجول - بيللجريني يعود للبرنابيو برسالة لبيريز

رحل بعد موسم وحيد مع ريال مدريد لم يفز خلاله بشئ فظل الفريق الملكي في ظل برشلونة محليا وأوروبيا تواصل خروج الفريق من دور الـ16 وعلى يد العقدة الفرنسية ليون.

بيللجريني لم يضف شيئا لريال مدريد كإنجازات ولكنه كان المدرب الوحيد الذي رحل خلال فترة رئاسة فلورينتينو بيريز بدون أن تهاجمه الجماهير حيث حملت جماهير ريال مدريد حينها الخروج وعدم الفوز بالبطولات إلى اللاعبين ثم للرئيس بيريز ومديره الرياضي خورخي فالدانو وأخيرا المدرب بيللجريني على غير عادتها.

المهندس التشيلي الذي لم يدخل القارة الأوروبية للتدريب إلا عندما تجاوز الخمسين من عمره حقق نجاحات متميزة مع فياريال دخل بها التاريخ ووصل بالفريق إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا في 2006 وحل بالمركز الثاني في الدوري بعدها بموسمين وهو ما شجع مدريد على التعاقد معه لرغبة الفريق في الحصول على العاشرة حينها.

رحيله جاء كالعادة بالإقالة وأخر تصريحاته عن الميرنجي كانت استياء "لقد ضموا 10 نجوم ولم يستمعوا لطلباتي فالنجوم وحدها لا تكفي فلا يمكنك تكوين فريق عزف بـ10 عازفين للجيتار وبدون عازف بيانو".

بيللجريني عاد للبرنابيو سبع مرات مع مالاجا عندما دربهم بعد ريال مدريد خسر خمسة منهم وتعادل في واحدة وكسب أخرى ولكنه هذه المرة سيعود لمواجهتهم في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

عودة لتوجيه رسالة لريال مدريد ورئيسه فلورنتينو بيريز الصبر وإعطاء دفة القيادة للمدرب يأتي بالنتائج، إدارة سيتي صبرت على المدرب بيللجريمي وخروجه المتتالي من دور الـ16 مع تلبية كل طلباته ساعدته أخيرا على الوصول لأول مرة في تاريخ النادي إلى هذا الدور من البطولة.

بيريز على النقيض خسارة وحيدة كافية لإبعادك عن الفريق نهائيا وإقالتك وليس لديك أي فرصة لطلب التعاقد مع لاعب أو أخر فإذا طلبت قلب دفاع سيأتي لك جناح هجومي لأنه يجلب إعلانات أفضل.

بيللجريني سيكون أمام فرصة ثانية في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بعد ظهوره الاول مع فياريال في 2006 من أجل المرور إلى نهائي ميلانو والتطلع للفوز بالبطولة للمرة الأولى في تاريخه وتاريخ مانشستر سيتي ليجعل موسمه الوداعي مع الفريق جديرا بأن يذكر في صفحات التاريخ السماوي والأوروبي.