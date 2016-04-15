تقرير في الجول - أوناي إيمري يسعى لدخول تاريخ الدوري الأوروبي مع إشبيلية

يسعى المدير الفني لنادي إشبيليه أوناي إيمري دخول تاريخ الدوري الأوروبي عندما سيقود الفريق للمرة الثالثة على التوالي في نصف نهائي البطولة.

إيمري قاد إشبيليه في الموسمين السابقين إلى النهائي ثم الفوز بالبطولة ليصبح الفريق الأندلسي أكثر من فاز بها سواء باسمها السابق كأس الاتحاد الأوروبي أو الدوري الأوروبي.

ويأمل إشبيليه صاحب الـ 4 بطولات السابقة في إحراز الخامسة هذا الموسم ليصبح أول فريق في تاريخها يحققها في ثلاث مواسم متتالية بعد أن كان قد حققها مرتين متتاليتين في مناسبتين الأولى في 2006 و2007 مع المدرب خوان دي راموس والثانية أخر موسمين.

ولكن ريال مدريد كان أول من حقق كأس الاتحاد الأوروبي مرتين متتاليتين وذلك في 1985-1986 ليكون مع إشبيلية الفريقان الوحيدان الذان احتفظا باللقب في تاريخها.

أما إيمري فيعتبر خامس مدرب يحقق البطولة مرتين في تاريخها وثالث مدرب يحتفظ بلقبها بعد لويس مولوني مع ريال مدريد وخوان دي راموس مع إشبيلية سابقا.

بينما يعتبر جيوفاني تراباتوني المدير الفني الوحيد الذي حقق البطولة في ثلاث مناسبات ولكنه حققها في بطولات مختلفة أعوام 1977 و1991 و1993 مع إنتر ميلان ويوفنتوس وهو ما يسعى صاحب الـ 44 عاما لمعادلته.

وتولى إيمري القيادة الفنية لإشبيلية في يناير 2013 ليقود الفريق للمركز الخامس ويتأهل مباشرة لليوروبا ليج حيث حققها قبل أن يحتفظ باللقب العام الماضي ويتأهل للمشاركة في دوري أبطال أوروبا قبل توديع البطولة من دوري المجموعات والانتقال للعب في بطولته المفضلة اليوروبا ليج.

إيمري يعتبر المدرب الأنجح في تاريخ اليوروبا ليج فمع إشبيلية ومن قبله فالنسيا وصل إلى نصف النهائي في أربع مناسبات من خمس محققا البطولة في مناسبتين ومتطلعا للثالثة هذا الموسم.

وقاد إيمري كمدرب 58 مباراة في البطولة الأوروبية الصغرى محققا الفوز في 32 مباراة ومتعادلا في 17 بينما لم يتعرض للهزيمة سوى في 9 مناسبات.

ويأمل إيمري في قيادة إشبيلية لتجاوز عقبة شاختار دونتسك الأوكراني والتأهل إلى نهائي بازل للظهور للمرة الثالثة تواليا متطلعا للحفاظ على لقب البطولة لعام أخر.