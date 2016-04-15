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"عمليات بغداد": مقتل 15 من مسلحى (داعش) بالأنبار

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"عمليات بغداد": مقتل 15 من مسلحى (داعش) بالأنبار "عمليات بغداد": مقتل 15 من مسلحى (داعش) بالأنبار

>قتلت القوات التابعة لقيادة "عمليات بغداد" 15 إرهابيا من تنظيم (داعش)، بينهم 8 إرهابيين، منهم القيادى فى التنظيم "أبو عمر" الحمصى وتدمير أربع مواقع لداعش فى مناطق الكرمة والبو شجل وناظم التقسيم بالأنبار.

كما قتلت قوة من لواء التدخل السريع الثانى بمنطقة النعيمية جنوبى الفلوجة 4 إرهابيين، وتمكنت قوة من الفوج الأول لواء تدخل السريع الثالث من رصد مجموعة إرهابية فى معمل الحراريات بالأنبار وقتل 3 إرهابيين.

وقصف الطيران العراقى اليوم الجمعة موقعا لتنظيم(داعش) فى قطاع قيادة "عمليات بغداد" وقتلت عددا من الإرهابيين.. وذكرت وزارة الدفاع العراقية ان طائرات القوة الجوية من طراز"سزنا كرفان" قصفت مواقع لداعش ودمرت جرافة مدرعة يستخدمها الإرهابيون لتحصين مواقعهم القتالية ودمرت سيارة مزودة بسلاح رشاش أحادى وقتل من فيها.

كما قصف طيران التحالف الدولى تجمعات لمسلحى داعش فى قريتى كبروك وحاجى على غربى قضاء مخمور قرب ناحية القيارة بمحافظة نينوى شمالى العراق؛ ما أسفر عن مقتل وإصابة عشرات الإرهابيين.

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مصر 365