هيئة فلسطينية: 1700 أسير مريض فى سجون الاحتلال الإسرائيلى

>أفاد اتحاد لجان العمل الصحى الفلسطينى، بأن 1700 أسير مريض يقبعون فى سجون الاحتلال الإسرائيلى، بينهم 25 يعانون من مرض السرطان.

وذكر الاتحاد - فى بيان صحفى بمناسبة يوم الأسير الفلسطينى الذى يحل فى الـ17 أبريل الجارى - إن "سلطات الاحتلال تقدم للأسرى المرضى فى أحسن الأحوال مسكنات دون السماح لهم بتلقى العلاج الكافي، فيما تحرمهم من زيارة الأطباء الأمر الذى ينعكس سلبا على صحتهم".

وطالب وسائل الإعلام بفضح ممارسات الاحتلال بحق الأسرى وتسليط الأضواء على الظروف الصعبة التى يزج الاحتلال بها الأسرى واستخدامه آلامهم وجراحهم ومرضهم كوسائل ابتزاز وتعذيب، لافتا إلى أن الأسرى يعيشون فى ظروف اعتقاليه لاإنسانية وغير صحية، وتمارس بحقهم شتى أنواع التنكيل والعقوبات والإذلال والحرمان من رؤية ذويهم بهدف الضغط عليهم وإضعاف معنوياتهم.

ودعا إلى العمل على كافة الصعد للإفراج عن الأسرى؛ حتى لا يقتلهم الموت البطيء، وإلى التوجه بملفاتهم إلى المؤسسات الصحية والإنسانية والحقوقية الدولية.

كما دعا إلى رفع ملف الحركة الأسيرة لمحكمة الجنايات الدولية وكافة الجهات الحقوقية حتى لا يفلت الاحتلال بجرائمه بحق الأسرى وللضغط عليه من أجل إطلاق سراح الأسرى والأسيرات وتبييض السجون الإسرائيلية.

وأشار إلى أن الأرقام الصادرة عن الجهات المختصة بمتابعة شؤون الحركة الأسيرة الفلسطينية تشير إلى أن أكثر من سبعة آلاف فلسطينى يقبعون فى 22 سجنا ومركز توقيف منهم سبعة أسرى أمضوا أكثر من ثلاثين عاما و67 أسيرة و400 طفل و6 نواب، و700 معتقل إدارى (بلا تهمة أو محاكمة).