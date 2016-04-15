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القوات اليمنية تطرد مقاتلين من القاعدة من مدينة فى جنوب اليمن

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القوات اليمنية تطرد مقاتلين من القاعدة من مدينة فى جنوب اليمن القوات اليمنية تطرد مقاتلين من القاعدة من مدينة فى جنوب اليمن

قامت قوات من الجيش والشرطة اليمنيين، اليوم الجمعة، بطرد مقاتلين من تنظيم القاعدة من مدينة الحوطة مركز محافظة لحج الجنوبية، على ما أعلن مسئولون فى الأجهزة الأمنية.

وقال أحد المسئولين، أن القوة المختلطة من الجيش والشرطة أنطلقت من عدن على مسافة 30 كلم جنوب الحوطة، ودخلت مركز محافظة لحج فسيطرت على المبانى العامة، وأقامت حواجز أمنية.

وتابع المسئول أنه "تم توقيف 49 شخصا، يشتبه بأنتمائهم لتنظيم القاعدة خلال العملية، وأفاد مسئول آخر أن مقاتلى القاعدة أنسحبوا إلى مزارع فى جوار المدينة حيث يدور تبادل إطلاق نار بينهم وبين قوات الأمن.

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