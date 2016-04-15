«المهن الموسيقية» تحذر من الزج باسمها في تكريمات ومهاترات لا قيمة لها

كتبت- إنجي لطفي

نفى طارق مرتضى المستشار الإعلامي لنقابة المهن الموسيقية، الجمعة، علاقة هاني شاكر نقيب الموسيقيين بما يحدث في محافظة الشرقية من تكريمات واكتشاف للمواهب تحت رعاية النقابة.

وقال مرتضى، في بيان صحفي صادر عن النقابة اليوم الجمعة، إن نقابة المهن الموسيقية لا علاقة لها على الإطلاق مما يحدث حاليا من تكريمات أعلن عنها في الشرقية وفي محافظات أخرى، لأنها أمور تحدث من أشخاص غير مسئولين ويعملون بدون الحصول على إذن مسبق من النقابة.

وأضاف أن هاني شاكر يحذر من استخدام اسمه أو اسم النقابة في أي أعمال ومهاترات لا قيمة لها، لافتا إلى أن النقابة ستقوم باتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد من يستغل اسمها بدون وجه حق.

يذكر أن الواقعة بدأت منذ عدة أيام عندما أعلن أحد الأشخاص في بورسعيد وسوهاج والشرقية عن تنظيم مجموعة من التكريمات والمسابقات تحت رعاية الفنان هاني شاكر، ونقابة الموسيقيين.