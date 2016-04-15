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المتحدث العسكري: استمرار فعاليات التدريب الجوي المشترك «اليرموك – 2»

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15 إبريل 2016 | 3:37 مساءً

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أعلن المتحدث العسكري للقوات المسلحة، استمرار فعاليات التدريب الجـوى المشترك ” اليرموك – 2 ” بمشاركة عناصر من القوات الجويـة المصرية والكويتية والذى ينفذ على مدار عدة أيام بقاعدة أحمد الجابر الجوية بدولة الكويت الشقيقة .
> وقد تضمنت المراحل الأولى للتدريب تنفيذ العديد من طلعات التعارف والإستطلاع لمختلف الطرازات من المقاتلات المشاركة ، وعقد مجموعة من المحاضرات ومؤتمرات التلقين لتوحيد المفاهيم القتالية وتبادل الخبرات التدريبيـة وإدارة العمليات الجوية المشتركة بكفاءة عالية .
> ويعتبر التدريب الجوى ” اليرموك – 2 ” أحد أهم وأكبر المناورات الجوية فى المنطقة ويهدف إلى دعم وتعزيز التعاون العسكرى والتنسيق المشترك بين القوات الجوية لكلا البلدين ، وقياس مدى جاهزية وإستعداد القوات لتنفيذ عمليات جوية مشتركة ضد الأهداف المعادية وتوحيد المفاهيم بين جميع القوات المشاركة وخلق بيئة غنية بالمهارات والتكتيكات الجوية الحديثة بما يساهم فى تحقيق أمن وإستقرار منطقة الخليج العربى .

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2016-04-15
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