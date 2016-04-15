تقرير – تريزيجيه لم يظهر بشكل جيد مع أندرلخت.. فلماذا شراؤه؟

أعد الصحفي سيدريك دي فولدير في موقع والفووت البلجيكي تقريرا عن محمود تريزيجيه لاعب أندرلخت الذي اقترب فترة إعارته من الأهلي على النهاية.

وأشار الصحفي إلى المخاطرة التي سيتخذها الفريق البلجيكي إذا قرر شراء اللاعب نهائيا من الأهلي وفقا للعاقد لمبرم، فسيدفع وقتها مبلغ 2 مليون يورو من أجل لاعب لم يقدم المردود المنتظر على حد وصفه.

وأشاد الصحفي باللاعب وقال إن مشكلة اللغة في بلجيكا والإصابة التي تعرض لها في كتفه حالت دون تأقلمه مع أندرلخت وهو ما أدى إلى عدم ظهوره كثيرا في تشكيلة المدرب بيسنيك هاسي.

وذكر أن قدراته وصغر سنه (21) قد يصبان في مصلحة أندرلخت إذا أراد بيعه بعد ذلك، لكن الأمر يقف على ظهوره بمستوى طيب مع الفريق وهو ما لم يتحقق حتى اللحظة.