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«أسماء مصباح» طالبة جامعية تزرع ثمار الخير في قلوب الأطفال

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12980403_10154333323042697_1335600323_nدشنت أسماء مصباح، 20 عامًا، مبادرة على موقع التواصل الاجتماعي  ”فيس بوك”، بعنوان “ازرع ثمر الخير في طفلك”، لحث الأهل على المعاملة الطيبة أمام الأطفال، حتى لو كانت كينونتهم تحمل بداخلها ما غير ذلك.

وطالبت أسماء، طالبة الصف الثانى بكلية العلوم جامعة طنطا، الأمهات بضرورة أن تحرصن على التعامل اللطيف مع الغير فى حضور طفلها الصغير.

وعن أهداف مبادرتها، قالت أسماء، إن من شجعها على تأسيس هذه الفاعلية، ومشاركة الناس بها، هو عثورها على طفل يبلغ من العمر 6 سنوات فى وسائل المواصلات العامة، مع والدته، وتتحدث معه، ومع صديقتها بغضب شديد، ما جعل الصبي يتعاطف مع والدته بنبرة صوت وكلمات مفزعة بأنه سيقتل زوجة عمه، مع سبها بأسلوب لا يليق أن يصدر من طفل والأغرب أن الأم لم توقفه عند حده.

وأوضحت، أن ألعاب الفيديو التى أدمنها الأطفال والتى تحث على العنف، جعلت من عقول أطفالنا شباب فى المستقبل وسيلة سهلة لغزو بلادنا، مشيرة إلى أن الأطفال في الماضي كانوا يساعدون غيرهم، ببرائتهم المعهودة، ولكن ما نلاحظه حاليا هو كارثة حقيقية، يجب الوقوف عندها، والتعامل معها بجدية.

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