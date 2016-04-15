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الليلة.. رشا نبيل تفتح تأثير مواقع التواصل الاجتماعي على الدولة بـ«كلام تاني»

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الليلة.. رشا نبيل تفتح تأثير مواقع التواصل الاجتماعي على الدولة بـ«كلام تاني» الليلة.. رشا نبيل تفتح تأثير مواقع التواصل الاجتماعي على الدولة بـ«كلام تاني»

كتبت- إنجي لطفي

تستضيف الإعلامية رشا نبيل مقدمة برنامج “كلام تاني” المذاع على شاشة “دريم” مساء اليوم الجمعة الكاتب الصحفى محمد الباز،   وتامرالنحاس، أمين تنظيم حزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، ومحمد عبد العزيز،  عضو لجنة الخمسين لإعداد الدستور، وأحمد عيد عضو الهيئة العليا لحزب المصريين الأحرار في لقاء خاص  مع الشباب لمناقشة مدى تأثيرّ مواقع “التواصل الاجتماعي” على الدولة وصناع القرار والجمهور.

ومن المقرر أن يبحث ضيوف الحلقة عن اجابات لأسئلة “هل كان لقاء الرئيس .. خطوة للامام ام محلك سر؟، وماذا يريد الشباب من الدولة ؟، وهل لغة الحوار بين الشباب والدولة تتسم بالغموض وتفتقد الشفافية؟”.

كما يحل الموسيقار تامر كروان، ضيفا على الفقرة الثانية من البرنامج للحديث عن تطور الموسيقي التصويرية في  ضوء مجموعة منتقاه من أعماله الاخيرة ويكشف  عن أبرز إبداعاته الموسيقية فى مسلسلات رمضان المقبل .

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