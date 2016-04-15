حزب وفد بالفيوم يطالب النواب بتبنى مؤتمر اقتصادى لتنمية المحافظة

اقترحت لجنة حزب الوفد بمركز سنورس على النواب بالمحاقظة فكرة تبنى مؤتمر اقتصادى خاص بمحافظة الفيوم بالتعاون مع المحافظة والجهات والوزارات المعنية، وذلك نظرا للأهمية القصوى للتنمية السياحية بالفيوم التى على الرغم من قدراتها المتنوعة فى هذا المجال فإن عدد السياح الذين يأتون إليها قليل جدا.

جاء ذلك خلال اللقاء الذى نظمته لجنة حزب الوفد بمركز سنورس بمحافظة الفيوم، برئاسة المحاسب على هارون، مع نواب البمحافظة عن الدائرة وهم النائب الوفدى اللواء أشرف عزيز والنائب المهندس ممدوح الحسينى والنائب منجود الهوارى وحضر اللقاء صابر عطا عضو الهيئة العليا ورئيس اللجنة العامة والقيادى الوفدى محمود الهوارى وعوض محمد عوض لسكرتير العام وعدد من أعضاء هيئة مكتب الحزب بمركز إطسا.

كما شهد اللقاء أيمن الصفتى القيادى بالحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى وأحمد حلمى أمين حزب الكرامة وأحمد السنى رئيس حركة شارك راقب وشعبان جاد الرب حركة الفيوم تريد، وأدار اللقاء الدكتور أحمد برعى، ودار اللقاء حول محورين هما إيجاد آلية للتعاون بين الحزب والنواب لخدمة المواطنين، وتم الاتفاق على لقاء شهرى يحضره أحد النواب الثلاثة بالتبادل لمقابلة المواطنين، وتلقى الشكاوى الخاصة بهم أما المحور الثانى فهو ضرورة استغلال فرصة الرد على بيان الحكومة لطرح مشاكل الفيوم وضرورة العمل على وضعها فى بؤرة اهتمام الدولة من خلال خطة تنمية شاملة.

ومن جانبهم أكد النواب على الظروف الصعبة التى تمر بها مصر، وضرورة العمل جميعا كمنظومة متكاملة من أجل مصلحة مصر، وأنهم على استعداد تام للتعاون مع الحزب من أجل خدمة المواطنين، كما تم استعراض عدد من الخدمات التى قام بها النواب، وأنه بمجرد تأكيد الثقة فى الحكومة سوف يبدأ العمل والنشاط الفعلى لمجلس النواب.

"وفد الفيوم": ليس لدينا موقف مناهض للمحافظ ونمد يدنا للتعاون