عامل بمسجد يقتل شقيقته بسبب خلافات على الميراث فى نصر النوبة بأسوان

لقيت ربة منزل مصرعها على يد شقيقها، لوجود خلاف بينهما على الميراث بمحافظة أسوان.

ورد بلاغا لمأمور مركز نصر النوبة بأسوان، من مستشفى نصر النوبة المركزى، يفيد بوصول "سميرة.م" 42 سنة، ربة منزل، فى حالة نزيف شديد من الفم، وتوفيت فور وصولها المستشفى.

كلف العميد محمود عوض، رئيس إدارة البحث الجنائى بأسوان، الرائد إبراهيم عطية، رئيس مباحث مركز نصر النوبة، بتكثيف التحريات حول الواقعة والوصول لمرتكب الحادث.

وبسؤال شقيقة المجنى عليها "سامية" اعترفت على شقيقهما "محمد" 60 سنة، عامل بمسجد، والذى تعدى عليها بالضرب حتى لفظت أنفاسها الأخيرة، بسبب خلافات على الميراث، وتم ضبط المتهم، وتحرر المحضر رقم 582 إدارى مركز شرطة نصر النوبة، وجارى العرض على النيابة.

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