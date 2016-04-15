وفد النظام السورى يصل جنيف للمشاركة فى الجولة الثالثة للمباحثات

أعلنت وكالة الأنباء السورية "سانا" وصول وفد النظام السورى، اليوم، إلى جنيف للمشاركة فى الجولة الثالثة من الحوار السورى السورى، ويرأس الوفد بشار الجعفرى مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة.

ومن المقرر أن يلتقى الوفد فى وقت لاحق، اليوم، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سورية ستافان دى ميستورا فى مقر الأمم المتحدة بجنيف.

- وفد الخارجية يغادر إلى جنيف لمتابعة الجولة الثالثة من المفاوضات السورية