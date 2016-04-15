نصف نهائي ناري بدوري الأبطال.. الملكي في نزهة السيتي.. وجورديولا عينه على اللقب

أسفرت القرعة التى أقيمت اليوم الجمعة، فى مدينة نيون، عن مواجهات نارية ، حيث أوقعت نادى ريال مدريد الأسبانى، فى مواجهة صعبة أمام مانشيستر سيتى الانجليزى، ووضعت بايرن ميونخ الألمانى فى صدام مع اتليتكو مدريد الأسبانى.

زعامة مدريدية

أوقعت القرعة “المرينغى” فى مواجهة “السيتى”، وتأهل ريال مدريد إلى الدور نصف النهائي، بعد فوزه على فولفسبرج الالمانى، بثلاثة اهداف مقابل هدفين ، وبذلك وصل النادى الملكى إلى نصف نهائي البطولة للمرة السادسة على التوالى، وبذلك عادل رقم غريمه برشلونة.

ويمتلك ريال مدريد، الرقم القياسى فى البطولة ب10 القاب آخرها عام 2014، بعد الفوز على جاره اتليتكو مدريد فى النهائي 4/1.

وفاز الريال فى المربع الزهبي لدوري الابطال فى 13 مناسبة من قبل وخسر مثلهم.

أمل انجليزى

وصعد مانشيستر سيتى، الممثل الوحيد للدوري الإنجليزى ، لدور نصف النهائي للمرة الأولى فى تاريخه، وذلك بعد الفوز على باريس سان جيرمان 3/2 فى مجموع اللقائين، ولكنه أستطاع من قبل الصعود إلى نصف نهائي بطولة كأس الكؤوس الأوروبية موسم 1970/1971 .

وقابل مانشستر سيتى خصمه فى القرعة ريال مدريد فى مناسبتين، خسر إحداهما وتعادل فى الأخرى.

تفوق الاتليتي

وفى المواجهة الثانية وقع اتليتكو مدريد فى مواجهة البايرن، وتأهل اتليتكو إلى المربع الذهبى بعد الفوز على برشلونة حامل اللقب، 3/2 فى مجموع المبارتين وبذلك كرر إنجاز نسخة 2013/2014، قبل أن يسقط أمام ريال مدريد فى النهائي.

طموح بافاري

ومن ناحية أُخرى تأهل بايرن ميونخ، إلى الدور نصف النهائي على حساب بنفيكا، بعد فوزه 3/2 مجموع اللقائين.

النادى البافارى هو حامل اللقب 5 مرات أعوام 1974 و1975 و1976 و2001 و2013، وبلغ الدور نصف النهائي للمرة الخامسة تواليًا، ويسعى المدير الفنى للبايرن بيب جوارديولا، إلى الفوز باللقب الثالث له كمدير فنى بعد أن فاز به مرتين عندما كان مديرا فنيا لبرشلونة.

مواجهة ثأرية

وتقابل اتلتيكو مدريد والبايرن من قبل فى نهائي 1974 في بروكسل، حيث تقدم الاتلتي بهدف نظيف في الوقت الإضافي من المباراة ولكن شوازرنبيك تعادل للفريق البافاري، وأُقيمت مبارة إعادة بين الفريقين بعد يومين، وأستطاع البايرن أن يتفوق باربعة أهداف مقابل لا شئ.

وستقام مباريات الذهاب في 26 و27 أبريل، والاياب في 3 و4 مايو، فيما يقام النهائي في 28 مايو في ميلانو بإيطاليا.