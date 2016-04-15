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غدًا.. أيمن وتار يفتتح معسكر تأهيل الأزواج الكسولة في «أشرف يُقدمه أيمن»

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2ef7fef1-8114-4568-99ea-7f51990af201كتبت : إنجي لطفي

 في حلقة كوميدية جديدة، يُقدم النجم الشاب “أيمن وتار” خلال الحلقة الخامسة من البرنامج الكوميدي الجديد “أشرف يقدمه أيمن”، والتي تُعرض غداً في التاسعه مساءً على قناة “MBC ”، العديد من الفقرات التمثيلية الضاحكة والساخرة من خلال إسكتشات متنوعة يُشارك فيها عدد من ضيوف الشرف منهم الفنانين ونجوم الكوميديا.

ويعتمد برنامج “أشرف يقدمه أيمن”، على إطار من الكوميديا الجديدة والمبتكرة، من خلال اسكتشات تمثيلية فكاهية تستعرض الكثير من المواقف الحياتية اليومية التي تمس قطاعات متنوعة من حياة المُشاهدين في إطار ساخر وغير تقليدي، ومنها الحديث عن العلاقات الزوجية والسخرية من الأزواج الكسولة كما ظهر من خلال الصور الترويجية الأولى للحلقة.

وتعرض في كل حلقة عدة فقرات ضاحكة يتخللها أحيانا أغاني وديوهات كوميدية يتم إعدادها خصيصاً للحلقات، ويُشارك بالتمثيل في بعض الحلقات عدد من النجوم والضيوف ويظهر بعضهم في إطار غير تقليدي.

برنامج “أشرف يُقدمه أيمن” من إنتاج شركة  ”BIG Productions”، ويُشارك في كتابته وسام شريف، ومحمود رمضان، وأحمد سعد، ووجيه صبري، ويُخرجه محمد خليفة.

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