دراسة دنماركية تحذر: الصدفية علامة على إصابة القلب بمرض خطير

نتائج جديدة وخطيرة كشفت عنها دراسة علمية حديثة أشرف عليها باحثون دنماركيون، حيث أفادت أن الصدفية علامة تحذير مبكرة لمرض خطير فى القلب.

وأوضح الباحثون أن الصدفية، هى مشكلة تحدث للجلد تظهر بقشور وتؤثر على واحد فى كل 50 شخصاً فى المملكة المتحدة البريطانية، وترفع من خطر تمدد الشريان الأورطى البطنى.

وأشار الباحثون إلى أن الصدفية عادة ما تصيب الشخص قبل سن الـ35، وتسبب احمرارا فى الجلد مع بقع قشرية على الكوعين، والركبتين، وفروة الرأس.

من المعروف أن مشاكل الجلد هى أحد أعراض أمراض المناعة الذاتية، لكن فى البحث الجديد الذى أجراه علماء دنماركيون، وجدوا أن الأشخاص الذين يعانون من مرض الصدفية لديهم زيادة فرصة تطوير تمدد الشريان الأورطى البطنى بنسبة 67%، وهى مشكلة رئيسية يمكن أن تكون قاتلة.

وأشار الباحثون إلى أن تمدد الشريان الأورطى البطنى يحدث عندما يضعف الشريان الرئيسى للقلب، مما يؤدى إلى تضخم وقد يصل إلى الانفجار، لافتين إلى أن تمدد الأوعية الدموية يقتل 6000 شخص سنويا.

وأضاف معد الدراسة الدكتور عثمان خالد، من مستشفى جنتوفتى فى الدنمارك، أنه يجب النظر للصدفية كمرض التهاب لأنظمة الجسم بدلا من أنه مرض جلدى عادى معزول عن باقى الأعضاء.

ونشرت نتائج الدراسة عبر موقع صحيفة "الديلى ميل البريطانية".

تناول الطعام بالزيوت النباتية بدلا من الزبد لا يمنع الإصابة بأمراض القلب

تعرف على نسب الكولسترول الصحية لمنع الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية