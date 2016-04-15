بالصور.. السيسى للشعب المصرى:"انتم لسه مشوفتوش دولة..بكرة تشوفوا الدولة بحق"

قال الرئيس عبد الفتاح السيسى "إننا نطلق اليوم مشروعات ليس الهدف منها دغدغة مشاعر المصريين ولكننا بهدف استدعائهم لبلدهم".

وأضاف السيسى، خلال تفقده عدد من المشروعات صباح اليوم بمنطقة جبل الجلالة، "ياريت نعمر بلدنا هنا"، موجها رسالة للشباب، قائلا: "إحنا بنبى بلدنا وهنبنيها.. وبكرة يا مصريين تشوفوا بعنيكم.. انتم مشوفتوش دولة بصحيح لحد الآن.. بكرة تشوفوا بعنيكم الدولة بحق".

اليوم.. السيسي يتفقد جبل الجلالة ويلتقى عددا من شباب الصحفيين