بالصور.. السيسى للشعب المصرى:"انتم لسه مشوفتوش دولة..بكرة تشوفوا الدولة بحق"

قال الرئيس عبد الفتاح السيسى "إننا نطلق اليوم مشروعات ليس الهدف منها دغدغة مشاعر المصريين ولكننا بهدف استدعائهم لبلدهم".إعلان - Ads إعلان - Ads
>اليوم.. السيسي يتفقد جبل الجلالة ويلتقى عددا من شباب الصحفيين
وأضاف السيسى، خلال تفقده عدد من المشروعات صباح اليوم بمنطقة جبل الجلالة، "ياريت نعمر بلدنا هنا"، موجها رسالة للشباب، قائلا: "إحنا بنبى بلدنا وهنبنيها.. وبكرة يا مصريين تشوفوا بعنيكم.. انتم مشوفتوش دولة بصحيح لحد الآن.. بكرة تشوفوا بعنيكم الدولة بحق".
>اليوم.. السيسي يتفقد جبل الجلالة ويلتقى عددا من شباب الصحفيين