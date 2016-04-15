استمرار التدريب الجوى المشترك "اليرموك- 2" بمشاركة القوات المصرية والكويتية

أعلنت القوات المسلحة استمرار فعاليات التدريب الجوى المشترك "اليرموك - 2" بمشاركة عناصر من القوات الجوية المصرية والكويتية، والذى ينفذ على مدار عدة أيام بقاعدة أحمد الجابر الجوية بالكويت .

وذكرت القوات المسلحة - فى بيان لها اليوم الجمعة - أن المراحل الأولى من التدريب تضمنت تنفيذ العديد من طلعات التعارف والاستطلاع لمختلف الطرازات من المقاتلات المشاركة، وعقد مجموعة من المحاضرات ومؤتمرات التلقين لتوحيد المفاهيم القتالية وتبادل الخبرات التدريبية وإدارة العمليات الجوية المشتركة بكفاءة عالية .

وأشارت إلى أن التدريب الجوى "اليرموك - 2" يعتبر أحد أهم وأكبر المناورات الجوية فى المنطقة ويهدف إلى دعم وتعزيز التعاون العسكرى والتنسيق المشترك بين القوات الجوية لكلا البلدين، وقياس مدى جاهزية واستعداد القوات لتنفيذ عمليات جوية مشتركة ضد الأهداف المعادية وتوحيد المفاهيم بين جميع القوات المشاركة وخلق بيئة غنية بالمهارات والتكتيكات الجوية الحديثة بما يساهم فى تحقيق أمن واستقرار منطقة الخليج العربى .

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