8 أطعمة ذهبية لتعزيز خصوبة الرجال والنساء

يعانى ملايين الرجال والنساء حول العالم من ضعف الخصوبة وعدم القدرة على الإنجاب إما لأسباب وراثية أو ممارسات وعادات ضارة مثل تدخين السجائر وتناول الخمور وقلة الحركة، ونسلط الضوء خلال هذا التقرير على مجموعة من الأطعمة التى تساهم فى تعزيز الخصوبة والقدرة على الإنجاب، وذلك حسبما نشر مؤخرا بصحيفة "ديلى ميل" البريطانية، وتشمل:

1.الأفوكادو:غنى بفيتامين هـ، وهو من مضادات الأكسدة الشهيرة، التى تساهم فى تعزيز صحة بطانة الرحم، وتساعد البويضة على الالتصاق بها.

2.البنجر، يساهم فى علاج ضعف الخصوبة المرتبط بتقدم فى العمر لأنه غنى بمركب الرسفيراترول resveratrol، وهى من مضادات الأكسدة.

3.السالمون والماكريل والتونة: غنية بالأوميجا-3، والذى يساهم فى تعزيز خصوبة السيدات ويعزز صحة قلبهن أيضا.

4.البيض: غنى بعنصر الكولين، والذى أثبت الأبحاث أنه يساهم بشكل ملحوظ فى تعزيز نمو وتطور الجنين فى مراحله الأولى.

5.عين الجمل: مفيدة جداً للرجال، حيث تحسن جودة الحيوانات المنوية، وتعزز فرص الإنجاب، وكما أنها غنية بفيتامين "هـ" المفيد لخصوبة كلا الجنسين.

6.حبوب الكينوا: البديل المنتظر للقمح، وهى متوفرة فى الهايبر ماركت الكبيرة، وتحتوى على بروتينات رائعة ضرورية لحدوث الإنجاب.

7.الجرجير: غنى بفيتامين "ج" و"ك" والكلسيوم والبيتاكاروتين والحديد واليود، ويحد من الأضرار والجهد التأكسدى الذى يصيب البويضات والحيوانات المنوية.

8.الرمان: يتمتع بخواص مضادة للسرطان والشيخوخة، ويساهم تناول عصير الرمان خلال الحمل فى الحد من تشوهات مخ الأجنة.

- 8 نصائح لتعزيز خصوبة الرجال ورفع قدرتهم على الإنجاب.. ابعد عن الوجبات السريعة واللحوم المصنعة.. وتناول رمانًا ومشروم ومكسرات.. واشرب "شاى أخضر" وضع فى الأكل روزمارى وكركم.. واحذر التدخين

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