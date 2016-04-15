نائب بقنا يطالب بإنشاء فرع لبنك فيصل بنجع حمادى وصدادات لكورنيش النيل

طالب اللواء خالد خلف الله، عضو مجلس النواب بنجع حمادى، بضرورة فتح فرع لبنك فيصل الإسلامى بنجع حمادى، تيسيرا على المواطنين، فى المراكز الشمالية بمحافظة قنا.

وأوضح خلف الله، فى الطلب الذى قدمه لمحافظ بنك فيصل أن هناك مقر واحد لبنك فيصل الإسلامى بمدينة قنا، ما أدى إلى معاناة العديد من المواطنين فى مراكز نجع حمادى وفرشوط ودشنا وأبوتشت والوقف، وهى المراكز الشمالية للمحافظة من التعامل مع البنك بسبب بعد المسافة التى تصل إلى 90 كيلو مترًا.

وأشار خلف الله إلى أن رؤوس العائلات والأهالى بمحافظة قنا والموظفين بالهيئات الحكومية والقطاع العام والخاص وأصحاب المعاشات والقروض والأسر محدودة الدخل يعانون من المسافات الطويلة بسبب عدم وجود مقر لبنك فيصل الإسلامى إلا فى مدينة قنا، ما يرهقهم ماديًا ونفسيًا ومعنوياً من استقلال المواصلات، فضلًا عن ربما وقوع حوادث يروح ضحيتها المواطنون أثناء استقلالهم السيارات.

وأضاف خلف الله، أن الأهالى يلتمسون تلبية رغباتهم فى فتح فرع للبنك فى نجع حمادى، لأن نجع حمادى تقع وسط مراكز المحافظة شمالًا، ويوجد بها العديد من المتاجر ووحدات سكنية، وتم إنشاء مبانى جديدة كبرى لها وبها منشآت عامة وحيوية مثل مصنعى الألومنيوم والسكر.

وأوضح أنه تم تحديد عدة مواقع مناسبة لإنشاء فرع للبنك بنجع حمادى، وكذلك وحدات سكنية للاستراحات بأسعار مناسبة للعاملين بالبنك، لتقديم خدمة لأهالى نجع حمادى والمراكز الشمالية للمحافظة.

وطالب خلف الله، أيضًا خلال طلب تقدم به لرئيس هيئة الطرق والكبارى، بتركيب بندورات وصدادات أسمنتية على كورنيش النيل بقرية "هو" لمنع سقوط السيارات فى نهر النيل حفاظا على أرواح المواطنين، وإعداد مطبات صناعية للتحكم فى سرعة السيارات، ورصف الطريق من شارع النيل الرئيسى وحتى مدرسة اللواء سمير خلف الله، لوجود عدد من المصالح مثل الجمعية التعاونية الزراعية والوحدة الصحية ومدرسة اللواء سمير خلف الله، موضحًا أن الشارع به العديد من الحفر وتم ادراجه فى خطة الرصف ولم يتم البدء فيه حتى الآن.

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