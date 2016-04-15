رئيس أتليتكو: أتمنى مواجهة بايرن في النهائي للثأر من هزيمة 1974

يبدو أن خسارة أتليتكو مدريد لأول نهائي في تاريخه في دوري أبطال أوروبا عام 1974 أمام بايرن منيونيخ مازال يؤلم رئيس الروخيبلانكوس إنريكي سيريزو.

فهو يريد مقابلة بايرن مجددا في نهائي نسخة هذا العام.

أتليتكو، بايرن، مانشستر سيتي وريال مدريد ينتظرون قرعة نصف نهائي الأبطال التي ستجرى الجمعة للتعرف على مواجهتي نصف النهائي.

ويتمنى سيريزو أن تجنبه القرعة بايرن حتى يتسنى لفريقه مقابلة الأخير في المباراة النهائية يوم 28 مايو المقبل في ميلانو.

وقال سيريزو لإذاعة CRC:"أتمنى مواجهة بايرن في النهائي لأننا نريد الثأر من هزيمتنا منذ 42 سنة".

وكان بايرن وأتليتكو قد تقابلا في نهائي عام 1974، وانتهت المباراة بالتعادل 1-1 بعدما سجل بايرن في الدقيقة 120 وكان لويس أراجونيس قد تقدم للروخيبلانكوس في الدقيقة 114، ليلعبا مباراة إعادة بعد يومين فيحسمها بايرن 4-صفر.