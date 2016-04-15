أنشيلوتي يحذر ريال مدريد.. ويوضح سبب خروج برشلونة

أسفرت قرعة نصف نهائي دوري أبطال أوروبا عن مواجهة نارية ستجمع بين أتليتكو مدريد وبايرن ميونيخ فيما سيصطدم ريال مدريد بمانشستر سيتي.

وسيتعين على جوسيب جوارديولا المرور من نفق أتليتكو الصعب مع مدربه دييجو سيميوني الذي أطاح بفريق "بيب" السابق برشلونة من ربع النهائي.

أما المواجهة الثانية، فستجمع صاحب الرقم القياسي في عدد التتويجات بالبطولة ريال مدريد (10 ألقاب)، بسيتي الذي تأهل لأول مرة في تاريخه إلى نصف النهائي.

وسيستضيف سيتي فريق ريال مدريد يوم 26 إبريل ثم تقام مباراة الإياب يوم 4 مايو المقبل.

أما أتليتكو فسيستضيف بايرن يوم 27 إبريل ثم تقام مباراة الإياب يوم 3 مايو المقبل.

وستقام المباراة النهائية للمسابقة يوم 28 مايو في ملعب سان سيرو بمدينة ميلانو الإيطالية.