أخبار عاجلة

8 الصبح - سألنا الشباب .. هل تقبل تتجوز بنت بنفس أخلاقك ؟؟؟ .. إجابات صادمة وواحدة من الشباب ! -
8 الصبح - من داخل الإدارة العامة للمرور .. تعرف على الأحوال المرورية على معظم المحاور الرئيسية -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية ومعدلات درجات الحرارة .. ونصيحة اليوم عن "فوائد الكاري" -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس .. أهم الأخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية بالأمس -
اشتباكات عنيفة بين متظاهرين وقوات الأمن في فنزويلا -
بالفيديو| الدخلاوية يعدون أغنية لفرح مؤمن زكريا -
بالفيديو| أبو ريدة: حل اتحاد الكرة سيحدث فراغا لن يتحمله أحد -
رين الدين زيدان: لا أضمن وجودي مع الريال الموسم المقبل -
توتنهام يطارد تشيلسي على صدارة الدوري الإنجليزي بفوز كبير على واتفورد -
بالفيديو.. داعية إسلامي: الزواج في بعض الأحيان يكون حراما -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

محامى صفوت عبد الغنى: ترحيل موكلى لقسم الجيزة تمهيدا لإخلاء سبيله

Google+ Print
محامى صفوت عبد الغنى: ترحيل موكلى لقسم الجيزة تمهيدا لإخلاء سبيله محامى صفوت عبد الغنى: ترحيل موكلى لقسم الجيزة تمهيدا لإخلاء سبيله
قال عادل معوض محامى القيادى بالجماعة الإسلامية صفوت عبد الغنى، إنه تم نقل موكله وعلاء أبو النصر إلى قسم شرطة الجيزة، لإجراء الكشف الفنى وفحصهما وبيان عما إذا كانا مطلوبين على ذمة قضايا آخرى من عدمه، وذلك تمهيدا لتنفيذ قرار محكمة الجنايات بإخلاء سبيلهما على ذمة تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا.

وكانت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار سعيد الصياد، رفض استئناف النيابة العامة على قرار إخلاء سبيلهما.

كانت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، قد قضت الأسبوع الماضى بإخلاء سبيل صفوت عبد الغنى القيادى بالجماعة الإسلامية، وعلاء أبو النصر القيادى بحزب البناء والتنمية، بكفالة قدرها 1000 جنيه لكل منهما، فى واقعة اتهامهما بالتحريض على العنف، إلا أن النيابة استأنفت على قرار إخلاء السبيل. وكانت النيابة العامة قد وجهت للمتهمين عدة تهم منها التحريض على أعمال العنف، والانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون.


>محامى صفوت عبد الغنى: جارى إنهاء إجراءات إخلاء سبيل موكلى

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365