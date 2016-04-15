محامى صفوت عبد الغنى: ترحيل موكلى لقسم الجيزة تمهيدا لإخلاء سبيله

قال عادل معوض محامى القيادى بالجماعة الإسلامية صفوت عبد الغنى، إنه تم نقل موكله وعلاء أبو النصر إلى قسم شرطة الجيزة، لإجراء الكشف الفنى وفحصهما وبيان عما إذا كانا مطلوبين على ذمة قضايا آخرى من عدمه، وذلك تمهيدا لتنفيذ قرار محكمة الجنايات بإخلاء سبيلهما على ذمة تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا.

وكانت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار سعيد الصياد، رفض استئناف النيابة العامة على قرار إخلاء سبيلهما.

كانت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، قد قضت الأسبوع الماضى بإخلاء سبيل صفوت عبد الغنى القيادى بالجماعة الإسلامية، وعلاء أبو النصر القيادى بحزب البناء والتنمية، بكفالة قدرها 1000 جنيه لكل منهما، فى واقعة اتهامهما بالتحريض على العنف، إلا أن النيابة استأنفت على قرار إخلاء السبيل. وكانت النيابة العامة قد وجهت للمتهمين عدة تهم منها التحريض على أعمال العنف، والانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون.

محامى صفوت عبد الغنى: جارى إنهاء إجراءات إخلاء سبيل موكلى